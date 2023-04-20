Güzel olmak elinizde

Her kadın kusursuz bir güzelliğe sahip olmak ister. Peki, bu mümkün mü? Evet, mümkün. Peki, kadınlar hangi ürünleri tüketerek güzelleşebilir? İşte ayrıntılar…

Güzel olmak elinizde

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Kusursuz bir güzelliğe sahip olmak isteyen kadınların şu 5 ipucunu yakalaması gerekiyor…

PEYNİR
Günde en az 25 gram peynir tüketerek sağlıklı dişlere kavuşabilirsiniz. Dişler ve kemikler için peynir, tam bir kalsiyum ve şifa deposu.

MİDYE
Mükemmel saçların, kusursuz tırnakların sırrı haftada en az 10 - 12 adet midye tüketmekten geçiyor. Saçlarınızın parlak, tırnaklarınızın daha güçlü uzaması için mutlaka midye tüketmelisiniz.

PİRİNÇ
Her gün pilav yemeli ya da pirinç çorbası içmelisiniz. Bu sayede cildinizin üst tabakası esnek ve genç kalacaktır. Kahverengi pirinç bağ dokularının önemli parçaları olan silisyum açısından çok zengindir.

CEVİZ
Cevizin içerisinde bol miktarda E vitamini bulunur.
Cildinizi nemlendirmek ve esnekliğini korumak isterseniz bol bol ceviz yiyebilirsiniz.

MANTAR
Hücrelerinizi yenilemek için mantar bulunmaz bir nimet. Kırışıklıkların görünümünü engelleyen mantar, teninizin taze kalmasını sağlar ve gençlik iksiri olabilecek özellikte antioksidanlar barındırıyor.

GİNSENG
Bu bitki, kullanan herkese enerji veriyor, dinç olmalarını sağlıyor. Aynı zamanda "doğal doping" Güzel ve genç görünmek istiyorsanız ginseng iyi bir tercih…

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