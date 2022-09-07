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Bu 6 ürünü tüketin kendinize bir güzellik yapın

Güzel görünmek istemeyen kadın sayısı herhalde yok denecek kadar azdır. Hangi kadın kusursuz bir güzelliğe sahip olmak istemez? İşte güzel görünmenin 6 ipucu…

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 07:40
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Güzel olmak için bunları yemelisiniz

Bu 6 ürünü tüketin kendinize bir güzellik yapın
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MİDYE
Mükemmel saçların, kusursuz tırnakların sırrı haftada en az 10 - 12 adet midye tüketmekten geçiyor. Saçlarınızın parlak, tırnaklarınızın daha güçlü uzaması için mutlaka midye tüketmelisiniz.

CEVİZ
Cevizin içerisinde bol miktarda E vitamini bulunur.
Cildinizi nemlendirmek ve esnekliğini korumak isterseniz bol bol ceviz yiyebilirsiniz.

PEYNİR
Günde en az 25 gram peynir tüketerek sağlıklı dişlere kavuşabilirsiniz. Dişler ve kemikler için peynir, tam bir kalsiyum ve şifa deposu.

PİRİNÇ
Her gün pilav yemeli ya da pirinç çorbası içmelisiniz. Bu sayede cildinizin üst tabakası esnek ve genç kalacaktır. Kahverengi pirinç bağ dokularının önemli parçaları olan silisyum açısından çok zengin.

MANTAR
Hücrelerinizi yenilemek için mantar bulunmaz bir nimet. Kırışıklıkların görünümünü engelleyen mantar, teninizin taze kalmasını sağlar ve gençlik iksiri olabilecek özellikte antioksidanlar barındırıyor.

GİNSENG
Bu bitki, kullanan herkese enerji veriyor, dinç olmalarını sağlıyor. Aynı zamanda "doğal doping" Güzel ve genç görünmek istiyorsanız ginseng iyi bir tercih…

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