﻿Bu 6 ürünü tüketin kendinize bir güzellik yapın

MİDYE

Mükemmel saçların, kusursuz tırnakların sırrı haftada en az 10 - 12 adet midye tüketmekten geçiyor. Saçlarınızın parlak, tırnaklarınızın daha güçlü uzaması için mutlaka midye tüketmelisiniz.



CEVİZ

Cevizin içerisinde bol miktarda E vitamini bulunur.

Cildinizi nemlendirmek ve esnekliğini korumak isterseniz bol bol ceviz yiyebilirsiniz.



PEYNİR

Günde en az 25 gram peynir tüketerek sağlıklı dişlere kavuşabilirsiniz. Dişler ve kemikler için peynir, tam bir kalsiyum ve şifa deposu.

PİRİNÇ

Her gün pilav yemeli ya da pirinç çorbası içmelisiniz. Bu sayede cildinizin üst tabakası esnek ve genç kalacaktır. Kahverengi pirinç bağ dokularının önemli parçaları olan silisyum açısından çok zengin.

MANTAR

Hücrelerinizi yenilemek için mantar bulunmaz bir nimet. Kırışıklıkların görünümünü engelleyen mantar, teninizin taze kalmasını sağlar ve gençlik iksiri olabilecek özellikte antioksidanlar barındırıyor.

GİNSENG

Bu bitki, kullanan herkese enerji veriyor, dinç olmalarını sağlıyor. Aynı zamanda "doğal doping" Güzel ve genç görünmek istiyorsanız ginseng iyi bir tercih…