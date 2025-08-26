Güzel oyuncu ergenlik hatırasıyla gündemde: "En rahatsız edici anlarımdandı"

Beverly Hills, 90210 dizisiyle tüm dünyada tanınan Jennie Garth, gençlik yıllarında yaşadığı hamilelik korkusunu podcast’inde samimi bir şekilde anlattı. 26 Ağustos tarihli I Choose Me, Garth bölümünde, 18 yaşındaki kızı Fiona’nın hayranlardan gelen soruları sorması üzerine bu anıyı paylaştı. Garth, ergenlikte karşılaştığı bu durumun hem komik hem de utanç verici bir deneyim olduğunu vurguladı.

ANNELERİYLE KLİNİK ZİYARETİ

O dönemde bir erkek arkadaşı olduğunu ve korunmak istediğini ifade eden Garth, annesiyle birlikte cinsel sağlık kliniğine gittiklerini söyledi. “Bir bebeğim olmasını istemiyordum, hazır değildim. Sadece güvenli olmak istedim,” dedi. Bu ziyaretin amacı, doğum kontrolü seçeneklerini değerlendirmekti. Ancak süreç, Garth için beklenmedik bir şekilde karmaşıklaştı.

YANLIŞ TESTİN YARATIĞI PANİK

Klinikte idrar testi yapıldı ve sonuçlar açıklanırken büyük bir şok yaşandı. Garth, annesinin karşısında “Hamilesin” cevabını duyunca adeta donakaldı. Aniden utançla kırmızıya döndü, terledi ve ne yapacağını bilemedi. Bu anda, annesine cinsel deneyimleri ve sakladığı gerçeği itiraf etmek zorunda kaldığını fark etti. Garth, o anı “yaşadığım en rahatsız edici anlardan biriydi” şeklinde tarif etti.

GERÇEK ORTAYA ÇIKIYOR

Ancak kısa süre sonra klinik çalışanı, pozitif çıkan testin Garth’a ait olmadığını açıkladı: “O senin idrarın değildi, başkasına aitti.” Bu açıklama sonrası Garth ve annesi duygusal bir an yaşadı. Odada yalnız kaldıkları süre boyunca, hem utanç hem de rahatlama duygusu bir arada yaşandı. Garth, bu deneyimin kendisine dürüstlük ve iletişimin önemini öğrettiğini belirtti.

AİLE HAYATI VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI

Jennie Garth, eski eşi Peter Facinelli ile üç çocuk sahibi: Luca Bella, Fiona Eve ve Lola Ray. Bu deneyim, hem Garth hem de annesi için komik ve öğretici bir anı olarak hafızalarda yer etti. Garth, podcast’te bu anıyı paylaşarak gençlerin cinsel sağlık konusunda bilinçlenmesine ve aile içi iletişimin önemine dikkat çekti.