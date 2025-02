Güzel oyuncu gönlünü meslektaşına kaptırmıştı! Aşkını resmen ilan etti

Derya Şensoy, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Şensoy, Nisan 2020 yılında iş insanı Celal Can Algül ile aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik hazırlığı yaptıkları konuşulan çift, geçtiğimiz sene ayrılmıştı.

AŞKINI İLAN ETTİ

Bir süredir adı kendisi gibi oyuncu olan Yağız Can Konyalı ile aşk yaşayan Derya Şensoy, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti.

Çakallarla Dans 4, Hesapta Aşk, Deliormanlı ve Amacı Olmayan Grup gibi birbirinden başarılı projelerde yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

İlişkilerini resmen herkese duyuran çifte sevenlerinden yorum yağdı. İkilinin aşk pozlarına "Çok yakışıyorsunuz", "Güzel bir çift olmuşsunuz" şeklinde yorumlar yapıldı.

DERYA ŞENSOY KİMDİR?

Derya Şensoy, 7 Şubat 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Türk oyuncu ve tasarımcı olan Derya Şensoy’un gerçek adı Neriman Derya Şensoy. Şensoy, tiyatro ve sinema dünyasının tanınmış isimlerinden Ferhan Şensoy ile tiyatro sanatçısı ve televizyon sunucusu Derya Baykal’ın kızı. Ablası Müjgan Ferhan Şensoy da tiyatro sanatçısı ve yazar. Ailesinin sanatsal geçmişi, Derya Şensoy’un kariyerine yön vermesinde etkili oldu.

Eğitim hayatına Üsküdar Amerikan Lisesi’nde başlayan Şensoy, buradan mezun olduktan sonra illüstrasyon ve tasarım eğitimi almak için ABD’ye gitti ve New York’ta Parsons The New School for Design’da öğrenim gördü. Ayrıca bir dönem İngiltere’de takı tasarımı üzerine çalışmalar yaptı. Sanat ve tasarım alanındaki yetkinliğini, kariyerinde hem oyunculuk hem de tasarım projeleriyle birleştirdi.

Oyunculuk kariyerine 2013 yılında adım atan Derya Şensoy, ilk olarak “Doksanlar” dizisinde Tuğba Karaman karakterini canlandırarak televizyon izleyicisiyle buluştu. Aynı yıl babası Ferhan Şensoy’un yazıp yönettiği “Masal Müfettişi” adlı tiyatro oyununda dekor ve kostüm tasarımı yaparak sahne arkasında da yeteneklerini sergiledi.

Sinemaya ise 2014’te “Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı” filmiyle giriş yaptı. Ardından “Hesapta Aşk” (2015), “Mayıs Kraliçesi” (2015), “Deliormanlı” (2016), “Çakallarla Dans 4” (2016) ve “Vezir Parmağı” (2017) gibi yapımlarda rol aldı. Tiyatro sahnesinde de babasının “Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?” oyununda ve ablası Müjgan Ferhan Şensoy’un yazıp yönettiği “Pera’daki Hayalet” adlı oyunda yer alarak aile geleneğini sürdürdü.

Derya Şensoy, oyunculuğun yanı sıra tasarım alanında da aktif bir isim. Takı tasarımlarıyla dikkat çeken Şensoy, sanatsal yönünü bu alanda da ortaya koyuyor. Kişisel hayatında ise zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. Derya Şensoy, babası Ferhan Şensoy’un 2021’deki vefatından sonra onun anısını yaşatma çabalarıyla da duygusal paylaşımlar yaparak dikkat çekiyor.

YAĞIZ CAN KONYALI KİMDİR?

Yağız Can Konyalı, 20 Eylül 1991 tarihinde İstanbul’da doğdu ve Türk oyuncu. Aslen Trabzon kökenli olan Konyalı, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 2006 yılında “İlk Aşk” filmiyle adım atan sanatçı, geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan rollerle Türk dizi ve sinema sektöründe kendine sağlam bir yer edindi.

Ünlü oyuncu kariyerindeki dönüm noktasını, 2010-2013 yılları arasında Kanal D’de yayınlanan “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde canlandırdığı karakterle yaptı.

Konyalı, 2015’te “Takım: Mahalle Aşkına” filmindeki performansıyla Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü’nü kazanarak yeteneğini kanıtladı. Aynı yıl “Adı Mutluluk” dizisinde Zeki karakterine hayat verdi, ardından 2017-2019 yılları arasında FOX’ta yayınlanan “Bizim Hikaye” dizisinde Rahmet Elibol rolüyle büyük bir çıkış yakaladı.

Yağız Can Konyalı, “Ateş” (2016), “Av: The Hunt” (2020) ve “Daha İyi Bir Yarın” (2024) gibi filmlerde rol aldı. Can Konyalı tiyatro sahnesinde ise “Tavşan Deliği”, “Küheylan” ve “Çıkmaz Sokak Çocukları” gibi oyunlarda yer alarak ödüller kazandı. Son yıllarda “Arıza” (2020), “Tuzak” (2022) ve “Hudutsuz Sevda” (2024) gibi dizilerde de performans sergiledi.

Kişisel hayatında da zaman zaman gündeme gelen Konyalı, özellikle 2025 Şubat’ında Derya Şensoy ile ilişkisini sosyal medyadan duyurarak dikkat çekti. 1.77 metre boyunda, 75 kilo civarında olan oyuncu, Başak burcu ve koyu bir Beşiktaş taraftarı olarak biliniyor.