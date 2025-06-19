Güzel oyuncu Hazal Çağlar futbolcu sevgilisiyle aşk tatilinde! Tavla oynadılar

Geçtiğimiz günlerde nişanlanan Samet Akaydin ve Hazal Çağlar birlikte tatile çıktı. Çift tatil pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

BİRLİKTE TAVLA OYNADILAR

Mutluluklarını bir üst kademeye taşıyarak nişanlanan ikili birlikte tatile çıktı. Muğla'da yaz sezonunu açan ikili birlikte tavla oynadıkları anları paylaştı.

Milli futbolcu Samet Akaydın, sevgilisi Hazal Çağlar ile çekindiği tatil pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Çağlar ise sevgilisinin bu paylaşımlarına, "Seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.