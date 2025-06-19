Güzel oyuncu Hazal Çağlar futbolcu sevgilisiyle aşk tatilinde! Tavla oynadılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Güzel oyuncu Hazal Çağlar futbolcu sevgilisiyle aşk tatilinde! Tavla oynadılar

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da forma giyen milli futbolcu Samet Akaydin ile Gönül Dağı’nın güzel oyuncusu Hazal Çağlar geçtiğimiz günlerde nişanlanmıştı. Akaydin nişanlısı Hazal Çalar ile tatile çıktı. Çiftin tatil pozlarına beğeni yağdı.

Geçtiğimiz günlerde nişanlanan Samet Akaydin ve Hazal Çağlar birlikte tatile çıktı. Çift tatil pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

yy.jpg

BİRLİKTE TAVLA OYNADILAR

Mutluluklarını bir üst kademeye taşıyarak nişanlanan ikili birlikte tatile çıktı. Muğla'da yaz sezonunu açan ikili birlikte tavla oynadıkları anları paylaştı.

Milli futbolcu Samet Akaydın, sevgilisi Hazal Çağlar ile çekindiği tatil pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

ff.jpg

Çağlar ise sevgilisinin bu paylaşımlarına, "Seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.

.jpg

screenshot-3-r1wa.webp

screenshot-4-uabf.webp

Son Haberler
İsrail uçakları Tük hava sahasını ihlal etti mi? MSB açıkladı
İsrail uçakları Tük hava sahasını ihlal etti mi? MSB açıkladı
Gazetecinin arabasının kapısını çaldı: Savunması ‘pes’ dedirtti
Gazetecinin arabasının kapısını çaldı: Savunması ‘pes’ dedirtti
Veda etti, Beşiktaş'a döndü
Veda etti, Beşiktaş'a döndü
Ekrem İmamoğlu ‘tarihe not düşün’ diyerek açıkladı!
Ekrem İmamoğlu ‘tarihe not düşün’ diyerek açıkladı!
13 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Ağaçtan düşüp korkuluk demirine saplandı
Ağaçtan düşüp korkuluk demirine saplandı!