Güzel oyuncu Sinem Ünsal'dan dikkat çeken paylaşım! Takipçilerinden yorum yağdı

Uzak Şehir dizisiyle adından söz ettiren Sinem Ünsal, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte yazın tadını çıkarıyor. Güzel oyuncu sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Dizinin ikinci sezonunu sabırsızlıkla bekleyen hayranları Ünsal’ın her paylaşımına övgü dolu yorumlar yapıyor.
Oyuncunun günlük hallerini “Milos. Her halimle” notuyla paylaştığı karelere binlerce beğeni aldı.
"İKİNCİ SEZONU SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"
Hayranları Ünsal’a “İkinci sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz, sen her halinle güzelsin Alya” şeklinde yorumlarda bulundu.