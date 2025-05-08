Güzel oyuncunun başrol bilmecesi nihayete erdi

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Güzel oyuncunun başrol bilmecesi nihayete erdi

YRF’nin merakla beklenen kadın başrollü casus filmi Alpha’da Manushi Chhillar'ın yer almayacağı belli oldu.

Alia Bhatt ve Sharvari’nin başrolünde yer aldığı Alpha filmi, Yash Raj Films’in casus evreninde kadın oyuncuların ön planda olduğu ilk yapım olma özelliğini taşıyor. Ancak son günlerde Hindistan medyasında çıkan haberlerde Manushi Chhillar’ın da bu projeye dahil olduğu iddia edilmişti. Pinkvilla’nın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Shiv Rawail’in yönetmenliğini üstlendiği Alpha, 25 Aralık 2025’te vizyona girecek. Filmin kadrosunda ayrıca Anil Kapoor, R&AW başkanı rolüyle yer alırken, Bobby Deol ise kötü karakter olarak seyirci karşısına çıkacak. Öte yandan Hrithik Roshan da Agent Kabir rolüyle Alia ve Sharvari’nin akıl hocası olarak filme dahil olacak. Bu da YRF Casus Evreni’nde önemli bir birleşmeye işaret ediyor.

Film yalnızca Hintçe değil, Tamilce ve Teluguca da izleyiciyle buluşacak. Sharvari geçtiğimiz ay verdiği röportajda projeyi "cam tavanları kıracak" bir yapım olarak tanımlamıştı.

Manushi Chhillar ise şu sıralar Bhakshak’ın yönetmeni Pulkit’in Rajkummar Rao ile birlikte rol aldığı yeni filmiyle kariyerine devam ediyor.

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