Güzel oyuncunun Dubai pozları nefes kesti! Cesur pozlarına beğeni yağdı

Güneşli havanın tadını çıkaran ünlü oyuncu cesur pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu. Hem başarılı oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Simay Barlas, 'Sen Ağlama İstanbul' dizisinde Şehrazat karakterine hayat verdi. Güzel oyuncu dizinin erken final yapmasının ardından soluğu Dubai'de aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Barlas, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Güneşli havanın tadını çıkaran oyuncu, siyah mayosu ile verdiği pozlarla nefes kesti.

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Fit fiziğiyle adından söz ettiren ünlü oyuncunun cesur pozlarına beğeni yağdı.

SİMAY BARLAS KİMDİR?

Simay Barlas, 7 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun olan Barlas, oyunculuk kariyerine 2014 yılında Star TV’de yayınlanan Paramparça dizisinde "Öykü" karakteriyle adım attı. Bu rolüyle ilk deneyimini yaşayan genç oyuncu, sonrasında pek çok başarılı projede yer aldı.

Kariyeri boyunca çeşitli dizilerde dikkat çeken performanslar sergileyen Barlas Yabani dizisinde "Rüya" karakteriyle başrol oynadı ve son olarak 2024’te Star TV’de başlayan Sen Ağlama İstanbul dizisinde "Şehrazat" karakterine hayat verdi.