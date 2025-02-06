Güzel oyuncunun kızı evi terk etti

Hande Karacan
Güzel oyuncunun kızı evi terk etti

Genç Rumen oyuncu Ioana Ginghină'nın kızı Ruxandra, babası Alexandru Papadopol ile yaşamak istemediğini ve yakında kendi evine çıkacağını açıkladı. Aile içinde yaşanan bu gelişme, Ginghină için duygusal bir sınav haline geldi.

Romanya'nın tanınmış oyuncularından Ioana Ginghină, 17 yaşındaki kızı Ruxandra'nın hayatında önemli bir değişiklik yapmaya hazırlandığını açıkladı. Genç kız, annesiyle yaşadığı aile evinden ayrılarak kendi başına bir apartmana taşınmak istiyor. Ancak bu karardan daha çok dikkat çeken nokta, Ruxandra'nın babası Alexandru Papadopol ile vakit geçirmek istememesi oldu.

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TATİL YERİNE EVDE KALMAYI SEÇTİ

Ginghină'nın açıklamalarına göre, genç kız ailesi tatildeyken dört gün boyunca yalnız yaşadı ve bunu babasının yanına gitmeye tercih etti. "Ona babasının yanına gitmesini söyledim ama o evde tek başına kalmayı seçti" diyen Ginghină, kızının sorumluluk sahibi olduğunu ve evdeki düzeni koruduğunu da sözlerine ekledi.

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BABA-KIZ İLİŞKİSİ MESAFELİ

Ruxandra'nın babası Alexandru Papadopol ise son dönemde aşk hayatıyla gündemde. Constanța'dan bir oyuncuyla ilişki yaşadığı iddia edilen Papadopol'ün, kızıyla mesafeli bir ilişkisi olduğu belirtiliyor. Ioana Ginghină, kızına babasını daha sık ziyaret etmesi gerektiğini söylese de genç kızın evinde kalmayı tercih ettiğini belirtiyor. "O, buraya alıştı. Babasının yanına gitmesini ekonomik açıdan daha mantıklı bulsam da o, burada kendini daha iyi hissediyor" diye ekledi.

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AİLE İÇİNDE ZOR DÖNEM

Ioana Ginghină, 2023'te iş insanı Cristi Pitulice ile evlenerek hayatına yeni bir yön vermişti. Ancak genç kızın bağımsızlık arayışı, anne için yeni bir duygusal sınav haline geldi. "Onun kararlarını destekliyorum ama bu benim için kolay değil. Boş kalan yuva sendromu yaşıyorum" diyen Ginghină, kızının büyümesini kabullenmekte zorlandığını da ifade etti.

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