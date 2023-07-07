Güzel rüya gördüren besinler

Uykusuzluk başa bela! Ne var ki; kurtulmanın yolları da mümkün. Bazı besin maddeleri daha güzel uyumanın sırlarını aralıyor. İşte o besinler…

PAPATYA ÇAYI

Yüksek dozlarda flavon ve apigenin içerir. Bir yandan flavonlar iltihabı azaltır ve bu da stresten uzak daha rahat bir uykuya neden olur. Öte yandan apigenin, uykuyu artırma ve uykusuzluğun etkilerini azaltma yeteneğine sahip harika bir antioksidandır.

Papatya çayı dışında passiflora yani çarkıfelek, uykusuzluk, anksiyete ve ağrıyı azaltmada yardımcı olan bir bitkidir. Uyumadan önce bir fincan çarkıfelek çayı sizi rahatlatır ve kolay uykuya dalmanızı sağlar.

KİVİ

Kivide yüksek derecede serotonin bulunuyor. Bilindiği gibi serotonin daha iyi uyumanıza yardımcı olur. Eğer geceleri rahat uyuyamıyorsanız kivi yemeyi deneyin.

PİRİNÇ

Yüksek glisemik oranı nedeniyle, daha kaliteli uykuyu desteklediği bulunmuştur. 1.848 kişinin katıldığı bir çalışmada, daha fazla pirinç yiyenlerin çok daha iyi uyku süresine sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Ayrıca geçmişte yapılan bir araştırma, 2 yaşın altındaki çocukların akşam yemeği için yüksek glisemik indeksli ürünler tükettikten sonra çok daha iyi uyudukları görülmüştür.

VİŞNE

Lif, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Tüm bu özellikler sayesinde, bir çalışma vişnenin uykusuzluğa yardımcı olduğunu ortaya koydu. Bu nedenle vişne ve vişne suyu vücuttaki iltihabı azaltırken melatonin seviyesini artırdığı görülmüştür.

Melatonin vücudumuz tarafından doğal olarak üretilir ancak uykusuzluk çekenler için yeterli olmayabilir. Bu nedenle vişne veya vişne suyu tüketerek daha rahat uyuyabilirsiniz.

FESLEĞEN

Asya'da ortaya çıkmış bir bitki. Bu bitkinin birçok kişide stres ve uykusuzluğu giderdiği görüldü. Fesleğenin çalışma şekli vücudumuzdaki kortizolü azaltmasıdır. Çünkü fazla kortizol, stres seviyesini artırır ve uykusuzluk yaratır. Bu yüzden fesleğeni makarnanıza ekleyebilir veya daha yaygın olarak biraz sıcak suda demleyip çay gibi içebilirsiniz.

KAHVE

Kahve, siyah çay ve kakao gibi birçok içeceğin içinde kafein bulunur. Kafein, psikoaktif bir madde olarak beyin aktivitesini uyarır ve bu yüzden sabah uyandıktan sonra içmek isterseniz.

Ayrıca kafein, kanımızdaki melatonin seviyelerini karıştırır, bu da yatma vaktine yakın tüketilirse bizi daha uzun süre uyanık tuttuğu anlamına gelir. Böylece sizi daha uzun süre uyanık tutmakla kalmaz, aynı zamanda derin uykuya dalmanızı da engeller.

SOMON

Omega 3 yağ asitleri ve D vitamini bakımından zengin. O iki vitamin uykusuzluk tedavisinde oldukça faydalı. Nedeni daha fazla serotonin üretmeye yardımcı olması.

D vitamini eksikliği olan kişilerin uyku problemi yaşamaya daha yatkın olduğu bulunmuştur. Bu yüzden özellikle yabani somon en zengin D vitamini kaynaklarından biridir. Çiftlik somonu ise yabani somona göre daha az faydalıdır. Eğer somon yiyecekseniz yabani somon tercih etmelisiniz.

BADEM

Melatonin bakımından oldukça zengin. Ayrıca kasları gevşetmeye yardımcı olan 2 mineral olan magnezyum ve kalsiyum içeriyor. Magnezyumun buradaki görevi çok fazla endişe ve ağrıya neden olabilecek iltihabı azaltmaktır.

CEVİZ

Ceviz de badem gibi benzer özellikler taşır ve ayrıca rahat bir uykuya neden olan triptofan içerir. Bu asidin uykusuzluk sorunu yaşayan kişilerde olumlu sonuç verdiği görülmüştür.

Ayrıca ceviz, serotonin seviyelerini yükselten yağ asitleri bakımından zengindir ve daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olur.