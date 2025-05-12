Güzel Sanatlar Lisesi’nden müzik şöleni! Alkış tufanı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Güzel Sanatlar Lisesi’nden müzik şöleni! Alkış tufanı

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi’nin genç piyanistleri, muhteşem bir konserle izleyicileri büyüledi. Öğretmenlerin rehberliğinde sahnede parlayan öğrenciler, ayakta alkışlandı.

Müzik dolu akşamda, okulun piyano zümresi öğretmenleri Arif Alakuş, Ayşe Palabıyık, Özlem Kaplan ve Fulya Güner'in rehberliğinde yetişen genç yetenekler sahne aldı.

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi genç piyanistlerinin performansları, izleyicilerden büyük alkış aldı. Konser sonunda, öğretmen ve öğrenciler uzun süre ayakta alkışlandı.

Konserin sonunda bir konuşma yapan Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Samet Güleryüz, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti. Güleryüz, "Sanat, öğrencilerimizin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda duygusal ve entelektüel gelişimlerini de güçlendiriyor. Bu konser, genç yeteneklerimizin sahnedeki gücünü ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Manisa Güzel Sanatlar Lisesi olarak, sanata olan bağlılığımızı ve öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlama amacımızı her zaman ön planda tutacağız." şeklinde konuştu.

Güzel Sanatlar Lisesi’nden müzik şöleni! Alkış tufanı

Güzel Sanatlar Lisesi’nden müzik şöleni! Alkış tufanı

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