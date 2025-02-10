Güzel sunucu eleştirilere cevap verdi

Mafalda, sosyal medya üzerinden oğluyla birlikte paylaştığı neşeli karelere ve yaşamından kesitlere rağmen, bir annenin gözünden yaşadığı zorlukları da dile getiriyor. Castro "İlk aylar gerçekten zordu, her şeyin sonsuza kadar değiştiğini kabul etmek zaman aldı," diyor. Annelik sürecinde yaşadığı ilk şokun, her şeyin önceliği oğlunun ihtiyaçlarına göre şekillenmesi olduğunu belirten Castro, "Kendime vakit ayıramadım ama bu süreci hızlıca kabullendim," şeklinde konuşuyor.

Sosyal medyada birçok anne, doğumdan sonra eski görünümlerini geri kazanmaya çalışırken, Mafalda Castro'nun da bedenine yönelik toplumsal beklentilerle yüzleştiği biliniyor. Ancak, Castro'ya göre, anne olduktan sonra toplumsal baskılar arttı. "Herkesin benden beklediği bir şey var ve bazen bu gerçek anlamda büyük bir suçluluk hissi yaratıyor," diyor.

Anne olduktan sonra, bazı kişisel bakım alışkanlıkları da değişti. Daha önce saatler süren güzellik rutini ve kişisel bakım işlemleri yerini, hızlı ve etkili yöntemlere bıraktı. Depilasyon, artık Castro için hızlı bir bakım rutinine dönüşmüş. "Depilasyon, artık bakımın sadece bir parçası. Bu anı en verimli şekilde geçiriyorum çünkü gerçekten zamanım çok kısıtlı," diyor. Castro, bedeniyle ilgili tercihlerin sadece kendisi için önemli olduğunu, başkalarının yargılarının bu konuda etkili olmaması gerektiğini de vurguluyor.

Sosyal medyada "görüntü" konusunda gelen yorumlara ise eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşan Castro, "Bu eleştiriler, başkalarının bizim hayatımıza dair beklentilerinin bir yansımasıdır. Bizim kendimize ve yaşadığımız anlara odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum," diyerek, eleştirilerin kendisini pek de etkilemediğini belirtiyor.

Aynı zamanda, ilişkisindeki değişimleri de gözlemleyen Castro, "Çift olarak her şey değişti, ama bu değişim bizi daha güçlü birer partner yaptı," diyerek, annelikle birlikte ilişkilerinin de farklı bir boyuta geçtiğini paylaşıyor. Rui Simões, oğlu Manel ile vakit geçirdiği sırada, Castro televizyon ekranlarında görevini sürdürerek yeni bir denge kurmaya çalışıyor.

Güzel sunucu bu durumu "Artık her anı daha değerli kılıyoruz, ama her şeyin bir denge olduğunu biliyoruz. Bu dengeyi kurmak, zamanla daha kolay hale geliyor," diye açıklıyor. Anne olduktan sonra zamanının büyük kısmını ailesine ayıran Castro, iş hayatında ise televizyon projeleri ve dijital içerik üretmeye devam ediyor. Ayrıca, "Bate Pé" adlı podcastine de yeni bölümler eklemeyi planladıklarını söylüyor.

Castro'nun annelikle ilgili deneyimleri ve toplumsal baskılara verdiği yanıt, yalnızca kişisel değil, aynı zamanda toplumsal anlamda da bir farkındalık yaratıyor. O, her kadının kendine uygun bir yol izlemesi gerektiğini ve bu yolun kimseye açıklanması gerekmediğini savunuyor.