Güzel türkücü Elif Buse Doğan’a sapık kâbusu şoku! Elif nerede saplantılı hayranı orada

Elif Buse Doğan geçen ay X hesabından "Bütün yaz konserlerimi en önde izleyen ve beni takip eden bir sapığım var" ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulunmuştu.

SOLUĞU ADLİYEDE ALDI

Ünlü türkücü, yurt içi ve yurt dışı konserlerini en önde izlemeye devam edip yakın arkadaşlarını arayıp "Beni onunla konuşturun" diyen ve son olarak kuzeni ile gittiği Suudi Arabistan'da o kişiyle karşılaşınca daha da çok korktu.

Elif Buse Doğan İstanbul'a döner dönmez soluğu adliyede aldı ve suç duyurusunda bulundu.

ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR?

‘Langıdı lan lan langıdı lan lan’ Samsak Döveci türküsü ile merak edilen Elif Buse Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Müzik hayatına ilk olarak dedesinden öğrendiği bağlama ile başlayan Elif Buse Doğan, son dönemlerde Samsak Döveci türküsüyle sık sık gündemde yer aldı. or.

ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR?

Elif Buse Doğan, Kocaeli’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Kocaeli'de tamamladı. Doğan, müzik hayatına ilk olarak 2000 yılında dedesinden öğrendiği bağlama ile başladı. İlköğretim eğitimi esnasında Kocaeli'de ilköğretimler arasında yapılan ses yarışmalarında 3 yıl üst üste Türk Halk Müziği dalında 1. oldu.

2008 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarından mezun oldu. Elif Buse Doğan, üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nı birincilikle bitirdi. Yüksek Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda yapan Elif Buse Doğan, TRT İstanbul Radyosu Yurttan Sesler korosuyla birçok konsere katıldı.