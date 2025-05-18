Güzel yarışmacı sevenlerini yasa boğdu: Henüz 25 yaşındaydı

Züleyha Öncü
Güzel yarışmacı sevenlerini yasa boğdu: Henüz 25 yaşındaydı

Polonya’nın sevilen reality şov yıldızının hayranlarını yasa boğdu. Sosyal medyada binlerce kişi genç influencerı duygusal paylaşımlarla uğurladı.

Polonya’nın popüler reality şovu Hotel Paradise’ın eski yarışmacılarından Sonia Szklanowska, henüz 25 yaşındayken yaşamını yitirdi. Acı haberi, programın yayınlandığı TVN kanalı ve yapım ekibi sosyal medya hesapları üzerinden doğruladı. Resmi Instagram sayfasından yapılan açıklamada, “Soniu, seni sıcak, duyarlı ve özgün biri olarak tanıdığımız için minnettarız. Hayatımıza kattığın gülümsemeyi unutmak zor” ifadelerine yer verildi.

9230f1e2-8ec5-41d2-bb83-32a777cedb31.jpeg

MATT PALMER: “BU BİR UYARI OLMALI”

Sonia’nın vefatının ardından bir başka Hotel Paradise yarışmacısı olan Matt Palmer, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ruh sağlığı konusuna dikkat çekti. “Sonia, programdan sonra hayatını kaybeden ikinci kişi oldu. Televizyon yapımlarının yarışmacılarını sadece ekran öncesinde değil, sonrasında da gözetmesi gerekiyor” diyen Palmer, depresyonun çoğu zaman dışarıdan fark edilmediğini vurguladı. “Depresyon gülümser. Ben de yaşadım. İnsanlar yalnız değil” sözleriyle çağrıda bulundu.

sonia-szklanowska.webp

SOSYAL MEDYADA YAS HÂKİM

Sonia Szklanowska, Hotel Paradise programındaki sempatik ve özgün kişiliğiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. Program sonrasında sosyal medya kariyerine odaklanan genç influencer, Instagram’da yaklaşık 200 bin takipçiye ulaşmıştı. Profilinde günlük yaşamına dair fotoğrafların yanı sıra müzik ve fotoğrafçılığa olan tutkusunu da sık sık paylaşıyordu. Ekim 2024’te 25. yaş gününü kutlayan Sonia’nın vefatı, hayranları ve tanıdıkları için büyük bir şok oldu. Paylaşımlarda “büyük kayıp” ve “kalbimiz kırık” ifadeleri dikkat çekti.

TVN kanalı ve Dzień Dobry TVN programı yapımcıları da yayınladıkları mesajlarla genç yıldızı andı. Şu an için ölüm nedenine dair resmi bir açıklama yapılmış değil.

gf-kyjq-kphz-aioc-sonia-szklanowska-664x442.jpeg

Son Haberler
DEM Parti'den İmralı canisi görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı canisi görüşmesi sonrası ilk açıklama
Trump'dan şoke eden mesaj! 'Kovuldun Netanyahu!'
Trump'dan şoke eden mesaj! 'Kovuldun Netanyahu!'
Osimhen'in gol anonsu kızı Hailey'den
Osimhen'in gol anonsu kızı Hailey'den
Ne altın ne petrol...Türkiye’ye sadece 4 ayda 4,7 milyon dolar kazandırdı!
Ne altın ne petrol...Türkiye’ye sadece 4 ayda 4,7 milyon dolar kazandırdı!
Barış Alper Yılmaz'dan şampiyonluk selfiesi
Barış Alper Yılmaz'dan şampiyonluk selfiesi