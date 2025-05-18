Güzel yarışmacı sevenlerini yasa boğdu: Henüz 25 yaşındaydı

Polonya’nın popüler reality şovu Hotel Paradise’ın eski yarışmacılarından Sonia Szklanowska, henüz 25 yaşındayken yaşamını yitirdi. Acı haberi, programın yayınlandığı TVN kanalı ve yapım ekibi sosyal medya hesapları üzerinden doğruladı. Resmi Instagram sayfasından yapılan açıklamada, “Soniu, seni sıcak, duyarlı ve özgün biri olarak tanıdığımız için minnettarız. Hayatımıza kattığın gülümsemeyi unutmak zor” ifadelerine yer verildi.

MATT PALMER: “BU BİR UYARI OLMALI”

Sonia’nın vefatının ardından bir başka Hotel Paradise yarışmacısı olan Matt Palmer, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ruh sağlığı konusuna dikkat çekti. “Sonia, programdan sonra hayatını kaybeden ikinci kişi oldu. Televizyon yapımlarının yarışmacılarını sadece ekran öncesinde değil, sonrasında da gözetmesi gerekiyor” diyen Palmer, depresyonun çoğu zaman dışarıdan fark edilmediğini vurguladı. “Depresyon gülümser. Ben de yaşadım. İnsanlar yalnız değil” sözleriyle çağrıda bulundu.

SOSYAL MEDYADA YAS HÂKİM

Sonia Szklanowska, Hotel Paradise programındaki sempatik ve özgün kişiliğiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. Program sonrasında sosyal medya kariyerine odaklanan genç influencer, Instagram’da yaklaşık 200 bin takipçiye ulaşmıştı. Profilinde günlük yaşamına dair fotoğrafların yanı sıra müzik ve fotoğrafçılığa olan tutkusunu da sık sık paylaşıyordu. Ekim 2024’te 25. yaş gününü kutlayan Sonia’nın vefatı, hayranları ve tanıdıkları için büyük bir şok oldu. Paylaşımlarda “büyük kayıp” ve “kalbimiz kırık” ifadeleri dikkat çekti.

TVN kanalı ve Dzień Dobry TVN programı yapımcıları da yayınladıkları mesajlarla genç yıldızı andı. Şu an için ölüm nedenine dair resmi bir açıklama yapılmış değil.