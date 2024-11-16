Güzelbahçe Belediye Başkanlığı'ndan

Yayın Tarihi: 16 Kasım 2024 / 00:01

GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE İLANI

İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2138 Ada 10 Parselde Bulunan Taşınmazın

İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2138 Ada 10 Parselde Bulunan Taşınmazın (622,50 m2); 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 / A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yapılması işidir. İHALE; ATATÜRK MAHALLESİ, KAZIM DİRİK CADDESİ NO: 46 GÜZELBAHÇE / İZMİR ADRESİNDE BULUNAN, BELEDİYE ENCÜMEN TOPLANTI SALONUNDA, 27 KASIM 2024 TARİHİNDE SAAT 11:00 DE, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 35 / A MADDESİNE GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE YAPILACAKTIR. İhalenin Muammen bedeli: 27.369.252,00 TL (yirmi yedi milyon üç yüz atmış dokuz bin iki yüz elli iki lira) olup, istekliler geçici teminat olarak, muammen bedelin en az % 3 ü oranında 821.077,56 TL (sekiz yüz yirmi bir bin yetmiş yedi lira elli altı kuruş) geçici teminat vereceklerdir. İhaleyi Kazanacak Firmanın Belirlenmesi

4.1 – İstekliler, uygulama projeleri ile ilgili herhangi bir bedel ödemeyeceklerdir.

4.2 – İstekliler, yapı denetim ve fenni mesuliyet ile ilgili herhangi bir bedel ödemeyeceklerdir.

4.3 – İstekliler, inşaat yapımı ile ilgili herhangi bir ruhsat harcı, yol bedeli vb. bedel ödemeyeceklerdir.

4.4 – Kat karşılığı yapım işi, 1 nolu ve 2 nolu olmak üzere 2 adet dubleks meskenden oluşmaktadır.

1 NOLU DUBLEKS MESKEN YÜKLENİCİYE VERİLECEKTİR

1 Blok İnşaat Alanı: 159,70 m2

2 NOLU DUBLEKS MESKEN İDAREYE VERİLECEKTİR.

2 Blok İnşaat Alanı: 159,70 m2

İhalede istekliler, idareye verilecek dubleks meskene ilave olarak, 100.000,00 TL den başlamak üzere en az 50.000,00 TL pey artırma olacak şekilde, açık arttırma sonucunda yapacakları ödeme teklifleri, ihalenin sonucunu ve üzerinde ihale kalan istekliyi belirleyecektir.

İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur.

Gerçek Kişiler için;

a) Kimlik Belgesi Fotokopisi

b) Kanuni Yerleşim Yeri Belgesi

c) Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri,

d) Sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi

e) Noter tasdikli imza beyannamesi

f) Vekil tayin edilenler için noter onaylı vekaletname, imza beyannamesi, kimlik belgesi fotokopisi ile sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi

g) İhale ilanından sonra alınmış olan, Mali Hizmetler Müdürlüğünden, vergi dairesinden ve sosyal güvenlik kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belge

h) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz

i) Geçici teminat olarak verilen belge (teminat mektubu, makbuz vb.)

j) Ortak girişimler için ise her bir ortak için, a – b – c – d – e – f – g – h bentlerinde istenilen evraklar ile noter onaylı “İş ortaklığı sözleşmesi veya beyannamesi”

k) Her bir ortak için, Sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi

l) Son 10 yılda benzer işlerden yapmış oldukları, tek sözleşmeye bağlı en az 3.000,00 m2 veya ayrı ayrı sözleşmeler ile en az 5.000,00 m2 konut veya işyeri inşaatını bitirmiş ve teslim etmiş olması ve bu işlere ait İş Bitirme Belgesi ve / veya yapı kullanma izin belgesi vermesi gerekmektedir.

Tüzel Kişiler için;

a) Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri, Vergi Kimlik Numarası

b) İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi

c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri

d) İhaleye girmeye yetkili olan, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin noter onaylı, imza sirküleri ve/veya vekaletnameleri ile kimlik belgesi fotokopisi

e) Tüzel kişiliğin ortaklarının her biri için, sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi

f) İhale ilanından sonra alınmış olan, Mali Hizmetler Müdürlüğünden, vergi dairesinden ve sosyal güvenlik kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belge

g) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname

h) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz

ı) Geçici teminat olarak verilen belge (teminat mektubu, makbuz vb.)

i) Ortak girişimler için ise her bir ortak için, a – b – c – d – e – f – g bentlerinde istenilen evraklar ile noter onaylı “İş ortaklığı sözleşmesi veya beyannamesi”

j) Her bir ortak için, Sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi

k) Son 10 yılda benzer işlerden yapmış oldukları, tek sözleşmeye bağlı en az 3.000,00 m2 veya ayrı ayrı sözleşmeler ile en az 5.000,00 m2 konut veya işyeri inşaatını bitirmiş ve teslim etmiş olması ve bu işlere ait İş Bitirme Belgesi ve / veya yapı kullanma izin belgesi vermesi gerekmektedir.