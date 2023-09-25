Güzelliğin şifreleri neler

Her kadın güzel olmak ister. Peki, bu nasıl olacak? İşte, güzel olabilmenin yolunun geçtiği besinler...

Güzelliğin şifreleri neler

Editör: Erkavim Yıldırım

Midye

Saçlarınızın parlak olmasını istiyorsanız ve tırnaklarınızın daha güçlü uzaması için mutlaka istiridye tüketmelisiniz. Mükemmel saçların, kusursuz tırnakların sırrı haftada en az 10 - 12 adet midye tüketmekten geçiyor.

Mantar

Kırışıklıkların görünümünü engelleyen mantar, teninizin taze kalmasını sağlar ve gençlik iksiri olabilecek özellikte antioksidanlar barındırır. Hücreleriniz de bu şekilde yenilenir.

Ceviz

Cildinizi nemlendirmek ve esnekliğini korumak isterseniz bol bol ceviz yiyebilirsiniz. İçerisinde bol miktarda E vitamini bulunur.

Ginseng

Güzel ve genç görünmek istiyorsanız ginseng besinini kullanmalısınız. Bu bitki, kullanan herkese enerji verir ve dinç olmalarını sağlar. Aynı zamanda "doğal doping" olarak da adlandırılır.

Peynir

Özellikle dişler ve kemikler için peynir, tam bir kalsiyum deposu. Günde en az 25 gram peynir tüketerek sağlıklı dişlere kavuşabilirsiniz.

Pirinç

Her gün pilav yemeli ya da pirinç çorbası içmelisiniz. Bu sayede cildinizin üst tabakası esnek ve genç kalacaktır. Özellikle kahverengi pirinç bağ dokularının önemli parçaları olan silisyum açısından zengindir.

Öne Çıkanlar
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Son Haberler
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu Güncel
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler Şifalı Bitkiler
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir
Tilkişen otunun inanılmaz yararları Şifalı Bitkiler
Tilkişen otunun inanılmaz yararları
Çemen otu binbir derde deva Şifalı Bitkiler
Çemen otu binbir derde deva