Güzelliğine aldanıp koparan 387 bin lira ceza ödüyor

Nadir bulunan çiçekler arasında bulunan ve koruma altında olan Kafkas Zambağı'nı koparanları yüksek cezalar bekliyor.

Senede bir kere aynı yerde açan çiçeklerin bulunduğu bölgeler ise korunuyor…

Ardahan’ın Posof ilçesinde yetişen endemik bir tür olan Kafkas zambağını koparana 387 bin 141 lira para cezası uygulanıyor. Sadece Posof’un kuzey kesimlerinde yetişen Kafkas zambakları Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri tarafından sürekli devriyelerle korunuyor.

YAMAÇLARI KAPLIYOR

Nesli tükenme tehlikesi bulunan bu nadir zambak türü yaz aylarında çiçek açıyor. Haziran sonu ve Ağustos ortalarına kadar Ardahan’ın Posof ilçesinde dağların eteklerinde büyüyerek görsel bir şölen sunuyor.

KENDİLİĞİNDEN OLUŞUYOR

Sadece Posof'un kuzey yamaçlarına özgü olan Kafkas zambakları doğada kendiliğinden oluşuyor. Çiçekler yaklaşık bin 500 ile 2 bin rakımları arasında büyüyebiliyor.