13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan’ın eşini görenler şaştı kaldı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan’ın eşini görenler şaştı kaldı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan’ın eşini görenler şaştı kaldı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 15:58
Takip Et

Güzelliğiyle dikkat çekti! Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan’ın eşini görenler şaştı kaldı

Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan’ın eşini görenler şaştı kaldı! Güzelliğiyle dikkat çekti
+
Aa
-

Kanal D'de perşembe akşamları ekrana gelen ve reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisi oyuncuları arasında Cihangir Ceyhan da yer alıyor. Oyunculuğuyla dikkat çeken Ceyhan’ın eşinin güzelliği görenleri şaşırttı.

Dizide Nalan ile beraber olmak isteyen ve Türkan karakteri ile evli olan Cihangir Ceyhan gerçek hayatta Fatma Ceyhan ile evli.

Sıfır Bir adlı dizide canlandırdığı Cio karakteri ile ün kazanan ünlü ismin bir çocuğu bulunuyor.

34 yaşındaki Cihangir Ceyhan Sıfır Bir’in ardından Çukur dizisinde rol aldı ve Azer karakterine hayat verdi.

Yakışıklı oyuncu daha sonra Dilan Çiçek Deniz ile Alev Alev dizisinde başrolü paylaştı.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
1
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
2
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
3
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
4
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
5
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
6
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Gram altın rekor kırdı. Piyasaların beklediği haber geldi
7
﻿Gram altın rekor kırdı. Piyasaların beklediği haber geldi
﻿Gram altın rekor kırdı. Piyasaların beklediği haber geldi
﻿Garanti BBVA'nın kâr payı dağıtım tarihi belli oldu
﻿Garanti BBVA'nın kâr payı dağıtım tarihi belli oldu
﻿Garanti BBVA'nın kâr payı dağıtım tarihi belli oldu
﻿Uzmanından dikkat çeken kısırlık açıklaması
﻿Uzmanından dikkat çeken kısırlık açıklaması
﻿Uzmanından dikkat çeken kısırlık açıklaması
﻿Son Dakika... Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem
﻿Yabancı yatırımcı Borsada 74.7 milyon dolarlık hisse sattı
﻿Yabancı yatırımcı Borsada 74.7 milyon dolarlık hisse sattı
﻿Yabancı yatırımcı Borsada 74.7 milyon dolarlık hisse sattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.