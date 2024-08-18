Güzellik kraliçesi Elizabeth Kravets tacını kaybetti

2023'te katıldığı güzellik yarışmasında Bulgaristan'ın en güzel kadını seçilen Elizabeth Kravets'in tacı Miss Bulgaria organizasyonunun değerleriyle çelişen faaliyetlere katılması nedeniyle" geri alındı.

Miss Bulgaria Organizasyon adına açıklama yapan yetkili "Maalesef Elizabeth bütün uyarılarımıza rağmen ihlallerine devam etti. Bu ihlaller ulusal güzellik yarışmamızın itibarına, imajına ve prestijine zarar vermiştir" açıklamasında bulundu.

Alınan karardan sonra Bulgar güzel sosyal medya başta olmak üzere hiçbir yerde "Miss Bulgaria" unvanını kullanamayacak.

Miss Bulgaria tacı bir kaç gün içinde yeni sahibi olan Iliana Borisova'ya giydirilecek.