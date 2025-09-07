Güzellik merkezi sahibi ölü bulundu! Ölüm nedeni ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Güzellik merkezi sahibi ölü bulundu! Ölüm nedeni ortaya çıktı

Güzellik merkezi sahibi Buket Gülver evinde ölü bulundu. Genç kadının ölüm nedeni ortaya çıktı.

Isparta Ayazmana Mahallesi’nde yaşayan 32 yaşındaki güzellik uzmanı Buket Gülver’den haber alamayan ailesiı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Akşam saatlerinde genç kadının ablasıyla birlikte eve giren ekipler genç kadını ölü buldu.

iiii.png

ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Isparta Şehir Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemleri tamamlanan genç kadının geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Buket Gülver'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gülcü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

901952.jpg

'EVDEN ÇIKMAK ÜZEREYKEN KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ'

Ayşe Gülver Ünlü, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kardeşini evde kendisinin hareketsiz bulduğunu ifade ederek, sevenlerinden dua istedi.

Abla Ünlü'nün paylaşımı şöyle:

"Kardeşimi ben buldum. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Evden çıkmak üzereyken kalp krizi geçirmiş. Sevenlerinden tek isteğim dua"

901954-001.jpg

Dehşete düşüren olay! 13 yaşındaki çocuk para karşılığı evlendirildi!Dehşete düşüren olay! 13 yaşındaki çocuk para karşılığı evlendirildi!

Son Haberler
Kontrolden çıkan otomobil kamyonetlere çarptı: 3 yaralı var
Kontrolden çıkan otomobil kamyonetlere çarptı: 3 yaralı var
İspanya'da gündem Alperen Şengün: 'Performansı akıl almaz!'
İspanya'da gündem Alperen Şengün: 'Performansı akıl almaz!'
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (7 Eylül 2025)
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (7 Eylül 2025)
Balkondan düşen bebek yaralandı
Balkondan düşen bebek yaralandı
Ünlü aktivist havalimanı gözaltına alındı
Ünlü aktivist havalimanı gözaltına alındı