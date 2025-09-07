Güzellik merkezi sahibi ölü bulundu! Ölüm nedeni ortaya çıktı

Isparta Ayazmana Mahallesi’nde yaşayan 32 yaşındaki güzellik uzmanı Buket Gülver’den haber alamayan ailesiı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Akşam saatlerinde genç kadının ablasıyla birlikte eve giren ekipler genç kadını ölü buldu.
ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Isparta Şehir Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemleri tamamlanan genç kadının geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Buket Gülver'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gülcü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'EVDEN ÇIKMAK ÜZEREYKEN KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ'
Ayşe Gülver Ünlü, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kardeşini evde kendisinin hareketsiz bulduğunu ifade ederek, sevenlerinden dua istedi.
Abla Ünlü'nün paylaşımı şöyle:
"Kardeşimi ben buldum. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Evden çıkmak üzereyken kalp krizi geçirmiş. Sevenlerinden tek isteğim dua"
Dehşete düşüren olay! 13 yaşındaki çocuk para karşılığı evlendirildi!