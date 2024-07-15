Güzellik merkezlerinde bu işlemi yaptıranlar dikkat! Suç sayıldı

Güzellik merkezlerinde bu işlemi yaptıranlar dikkat! Suç sayıldı
Düzenleme: Kaynak: DHA

Samsun'da bir güzellik merkezinde yanlış uygulanan botoks nedeniyle yüzünde yaralar çıkan bir kişi, olayı Samsun 10. Asliye Ceza Mahkemesine taşıdı. Güzellik merkezine 1.500 TL para cezası kesildi.

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Güzellik merkezlerinde bu işlemi yaptıranlar dikkat! Suç sayıldı 1

Samsun'da bir botoks işlemi, ehil olmayan bir kişi tarafından yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye taşındı.

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Güzellik merkezlerinde bu işlemi yaptıranlar dikkat! Suç sayıldı 2

İlkadım ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Zafer H., botoks yaptırmak için tanıdığı güzellik merkezi sahibi G.G.Y.’nin işletmesine başvurdu.

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Güzellik merkezlerinde bu işlemi yaptıranlar dikkat! Suç sayıldı 3

YÜZÜNDE YARALAR ÇIKMAYA BAŞLADI

Yapılan işlemler sonrasında Zafer H.'nin yüzünde yaralar meydana geldi.

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Güzellik merkezlerinde bu işlemi yaptıranlar dikkat! Suç sayıldı 4

Olay sonrası G.G.Y. hakkında Samsun 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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Güzellik merkezlerinde bu işlemi yaptıranlar dikkat! Suç sayıldı 5

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bilirkişi raporuna atıfta bulunularak, işlemin hekim olmayan bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi nedeniyle komplikasyonlar yaşandığı belirtildi.

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Güzellik merkezlerinde bu işlemi yaptıranlar dikkat! Suç sayıldı 6

Mahkeme, G.G.Y.'nin "taksirle yaralama" suçunu işlediğine karar vererek, 90 gün hapis cezasını 1500 lira adli para cezasına çevirdi.

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Güzellik merkezlerinde bu işlemi yaptıranlar dikkat! Suç sayıldı 7

G.G.Y., suçlamaları reddederek, yalnızca cilt bakımı yaptığını öne sürdü.

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