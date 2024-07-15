Güzellik merkezlerinde bu işlemi yaptıranlar dikkat! Suç sayıldı

Samsun'da bir botoks işlemi, ehil olmayan bir kişi tarafından yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye taşındı.
İlkadım ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Zafer H., botoks yaptırmak için tanıdığı güzellik merkezi sahibi G.G.Y.’nin işletmesine başvurdu.
YÜZÜNDE YARALAR ÇIKMAYA BAŞLADI
Yapılan işlemler sonrasında Zafer H.'nin yüzünde yaralar meydana geldi.
Olay sonrası G.G.Y. hakkında Samsun 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bilirkişi raporuna atıfta bulunularak, işlemin hekim olmayan bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi nedeniyle komplikasyonlar yaşandığı belirtildi.
Mahkeme, G.G.Y.'nin "taksirle yaralama" suçunu işlediğine karar vererek, 90 gün hapis cezasını 1500 lira adli para cezasına çevirdi.
G.G.Y., suçlamaları reddederek, yalnızca cilt bakımı yaptığını öne sürdü.