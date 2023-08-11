Güzellik rutininizde bu 4 hatayı yapmayın

İşte güzellik rutininizde kesinlikle yapmamanız gereken 4 hata…

Güzellik rutininizde bu 4 hatayı yapmayın

ÇOK SIK OJE KULLANMAK

Ojelerinizi haftada bir silerek, tırnakların hava alması gerektiğini unutmayın.

YOĞUN FONDÖTEN KULLANIMI

Fazla miktarda fondöten kullanmak, cildinizde maskemsi bir görünüm yaratır. Nemli bir sünger kullanarak, fondöteni ince katman şeklinde uygulayabilirsiniz

IŞILTILI ÜRÜNLER KULLANMAK

İçinde pırıltılar bulunan ürünler göz ve dudak kenarındaki çizgilerin içine dolarak, daha fark edilir hale gelmesine neden olur.

HER GÜN KAŞ ALMAK

Çok sık kaş almak kıl köklerine zarar verir ve kalıcı olarak yok olmalarına neden olabilir. Kaşlara, uzaması için zaman tanıyın ve kaş kalemleri ile şeklini destekleyin.

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