Güzellik ve beslenme rutinlerini rafa kaldırtacak formül bor madeninden geldi!

Dünya bor rezervlerinin %73’üne sahip ülkemizde, güzellik ve beslenme rutinlerini rafa kaldırtacak formül yerin altından geldi. Girişimci Sibel Tekin, bor madeninden elde ettiği yenilikçi gıda takviyeleri ve doğal kozmetik ürünleriyle sektöre güçlü bir giriş yaptı. VİA-BOR markasıyla, bor mineralinin sağlık üzerindeki faydalarını bilimsel verilerle birleştirerek hem vücut sağlığını destekleyen takviye ürünler hem de cilt bakımında fark yaratan kozmetik çözümler sunuyor.

“Yeraltı zenginliğimizi katma değerli ürünlere dönüştürürken geleceğe yatırım yapıyoruz”

Tamamen yerli kaynaklardan elde edilen bor madenini, doğallığını kaybetmeden laboratuvarda işlediklerini söyleyen VİA-BOR Kurucusu Sibel Tekin, ilham veren yolculuğuna dair şu açıklamada bulundu:

“Ülkemizin milli cevheri olan bor ve değerli etken maddeleri, Ar-Ge çalışmalarıyla titizlikle birleştirerek tüketicilere ulaştırıyoruz. Bu hedef doğrultusunda, akıllı ilaç taşıma sistemi olan lipozomal formdaki gıda takviyelerimiz, nihai yüksek kalite ürünler olarak hayata geçiriliyor. Bu yaklaşımımızla sadece yeraltı zenginliğimizi katma değerli ürünlere dönüştürmekle kalmıyor, aynı zamanda inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı üretim anlayışımızla geleceğe yatırım yapıyoruz.”

“Ürünlerimiz, paraben, sülfat ve zararlı kimyasallar içermiyor”

Hem doğaya ve bilime hem de kadın emeğine dayalı bir marka yaratmayı hedeflediklerini aktaran VİA-BOR’un Kurucusu Sibel Tekin, “Doğal olanın gücüne ve kadınların dönüştürücü potansiyeline inanıyorum. Bu yüzden Türkiye’de kadın girişimcilere ilham olmayı da amaçlıyorum. Paraben, sülfat ve zararlı kimyasallar içermeyen ürünlerimizin üretimini titizlikle gerçekleştiriyoruz. Hayvanlar üzerinde test edilmeyen ve çevreye duyarlı üretim anlayışıyla hizmet veriyoruz. Yerli üretimi ve sürdürülebilirliği odağımıza alırken, dünyaya açılmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, işbirliklerimizi genişleterek ve sürekli olarak yeniliklere açık kalarak kullanıcıya değer katan ürünler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

“Bor, insan sağlığı için gerekli eser elementlerden biridir”

Sağlıklı yaşamı ve doğal güzelliği desteklemek isteyen herkesi bor mineralinin güçlü etkileriyle tanışmaya davet eden VİA-BOR Kurucusu Sibel Tekin, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bor, doğada serbest halde bulunmayan, genellikle borik asit, boraks ve borohidrit gibi bileşikler halinde bulunan, insan sağlığı için gerekli olan eser elementlerden biri. Başta kas ve kemik sağlığını destekleyen bor, hem genel sağlık hem de güzellik konusunda yaşam kalitesini yukarı taşıyor. Hücreleri yenilerken, cildin canlı kalmasını sağlıyor. Biz de borun potansiyelini her alanda keşfetmeye ve ülkemizin ekonomisine daha fazla katkıda bulunmaya k