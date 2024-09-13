Güzellik yarışması finalisti eşini öldürüp blenderdan geçirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Güzellik yarışması finalisti eşini öldürüp blenderdan geçirdi

İsviçre'de güzellik yarışması finalisti Kristina Joksimovic, eşi Thomas tarafından vahşice öldürüldü. Mahkeme, katil eşin serbest bırakılma talebini reddetti. Thomas, cinayeti itiraf ederken Kristina'nın cansız bedenini parçalara ayırarak bir blenderda öğüttüğünü ve ardından kimyasal maddelerle yok etmeye çalıştığını söyledi.

İsviçre medyasına yansıyan bilgilere göre, Thomas cinayeti itiraf ettikten sonra serbest kalmayı talep etti. Ancak mahkeme, bu talebi uygun bulmadı.

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Joksimovic'in öldürülmesi olayı İsviçre'de büyük yankı uyandırdı; çünkü Thomas'ın cinayet sonrası gerçekleştirdiği eylemler, olayın vahametini daha da artırdı. Thomas, eşini öldürdükten sonra cesedini testere, bıçak ve bahçe makası kullanarak parçalara ayırdı ve parçaları blenderdan geçirerek kimyasallarla eritmeye çalıştı.

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İsviçre medyasından BZ Basel'e göre, Thomas kendisine bıçakla saldırdığı için eşini öldürdüğünü ve bunun bir meşru müdafaa durumu olduğunu iddia etti. Ancak mahkeme, Kristina Joksimovic'in boğularak öldürüldüğüne hükmetti.

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Ayrıca Thomas'ın polise verdiği ilk ifadede, eşini "ölü olarak bulduğunu" ve "panik yaparak" cesedi parçaladığını söylediği kaydedildi. Bu çelişkili ifadeler, olayın şüpheli bir cinayet olarak değerlendirilmesine neden oldu.

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Modellik yapan ve İsviçre'de düzenlenen güzellik yarışmasında finalist olan Joksimovic, 2017 yılında Thomas ile evlenmişti.

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Olay, İsviçre kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve ülkede aile içi şiddet ve cinayet vakalarına dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

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