Bu yıl Tayland'ın Bangkok kentinde gerçekleştirilen Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe) öncesinde düzenlenen kuşak takma töreninde skandal bir olay yaşandı. Miss Universe Tayland Direktörü Nawat Itsaragrisil, Meksika Güzeli Fatima Bosch'u tanıtım içeriklerini paylaşmadığı için onlarca yarışmacının önünde azarladı. Bosch salonu terk ederken diğer güzellik kraliçeleri de toplu bir şekilde salonu terk etti.

MİSS UNİVERSE EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ OLAY

Olayın canlı yayımlanan görüntüleri kısa sürede yayılarak gündeme bomba gibi düştü. Miss Universe Organizasyonu (MUO), Nawat'ın "kötü niyetli" davranışını kınadı. Nawat daha sonra özür diledi.

GÜZELLER PROTESTO EDİP SALONU TERK ETTİ

Ulusal güzellik yarışmalarını kazanan güzellerin ülke şeritleri ve elbiseleriyle katıldığı salonda, videoda bazı yarışmacıların Nawat'a seslerini yükselttiği duyuluyor. Nawat, Meksika Güzeli'ni azarlarken sık sık "Konuşmayı bırak" diyerek sesini yükseltiyor.

Kadınların birçoğu ayağa kalkıp Bosch'a destek olurken Nawat, "Yarışmaya devam etmek isteyenler otursun. Dışarı çıkanlar olursa, kalan kızlarla devam ederiz" diyor.

Buna rağmen, videoda kadınların çoğunun ayağa kalktığı ve bazılarının kapıya yöneldiği görülüyor.

Olayın ardından Bosch, basına yaptığı açıklamada 60 yaşındaki yöneticinin "saygısız" davrandığını ve kendisine "aptal" dediğini söyledi. Nawat ise bunu reddederek sözlerinin yanlış anlaşıldığını ileri sürdü.

MEKSİKALI GÜZELE "APTAL KAFA" DİYE BAĞIRDI

"Aptal kafalı" ifadesini kullandığı bildirilen Nawat, daha sonra düzenlediği basın toplantısında aslında Bosch'un "bir zarara yol açtığını" söylemek istediğini öne sürdü.

Nawat'ın davranışları, MUO'nun sert tepkisini çekti. Organizasyon, uluslararası yöneticilerden oluşan bir heyeti yarışmanın yönetimini devralmak üzere Tayland'a gönderdi.

MUO Başkanı Raul Rocha, yayımladığı video mesajında, Nawat'ın "ev sahibi olmanın gerçek anlamını unuttuğunu" belirterek, "Meksika Güzeli'ni küçük düşürdü, hakaret etti ve saygısızlık yaptı. Ayrıca, savunmasız bir kadını sindirmek için güvenliği çağırarak ciddi bir istismarda bulundu" dedi.

Rocha, Nawat'ın yarışmadaki rolünün "olabildiğince sınırlandırılacağını" ya da tamamen "ortadan kaldırılacağını" söyledi ve kendisine karşı "yasal işlem" başlatılacağını ekledi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Miss Universe'ün kadınların seslerini dünyaya duyurabilecekleri bir güçlenme platformu olduğunu kaydeden Rocha, yarışmanın değerlerine vurgu yaptı.

Salonu terk edenler arasında, 2024’ün Miss Universe unvanına sahip Danimarkalı Victoria Kjaer Theilvig de vardı.

GEÇEN YILIN KRALİÇESİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Theilvig, "Bu kadın haklarıyla ilgili" diyerek, "Bu şekilde davranılmamalı. Bir başka kadını aşağılamak saygısızlığın da ötesinde… Bu yüzden montumu alıp gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Meksikalı güzel Bosch ise daha sonra verdiği bir röportajda, "Ülkeme sadece şunu söylemek istiyorum: Sesimi duyurmaktan korkmuyorum. Sesim her zamankinden güçlü. Bir amacım var, söyleyeceklerim var" diyerek yarışmadan çekilmeyeceğini açıkladı.

'MÜCADELE EDENLERİN SESİ OLMAK İÇİN GELDİM'

Sözlerine "21. yüzyıldayız. Ben süslenip giydirilecek bir bebek değilim" diye devam eden Bosch, "Buraya tüm kadınlar ve kızlar adına konuşmak, mücadele edenlerin sesi olmak için geldim. Ülkeme bu mücadeleye tamamen bağlı olduğumu göstermek istiyorum" dedi.