YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Güzelyurt Belediye Başkanlığı, ilçenin çevresel standartlarını yükseltecek önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. Belediye Başkanı Ünal Demircioğlu’nun yoğun girişimleri ve Ankara’daki temasları sonucunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden 540.000 TL değerinde toplam 81 adet çöp konteyneri Güzelyurt Belediyesi’ne hibe olarak tahsis edildi.

Belediye Başkanı Ünal Demircioğlu, ilçenin ihtiyaçlarını uzun zamandır yakından takip ettiklerini belirterek, özellikle çevre düzeni ve temizlik hizmetlerinin modernize edilmesi noktasında ciddi adımlar attıklarını ifade etti. Bu kapsamda gerçekleştirilen girişimlerin sonuç verdiğini vurgulayan Demircioğlu, hibe edilen konteynerlerin ilçenin birçok noktasında eskiyen, kullanım ömrünü tamamlayan ve ihtiyaca cevap veremeyen mevcut konteynerlerin yerine ikame edileceğini söyledi.

Başkan Demircioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Güzelyurt’un temiz, düzenli ve yaşanabilir bir ilçe olması için tüm birimlerimizle titiz bir çalışma yürütüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, ilçemizin ihtiyacı olan 81 adet yeni çöp konteyneri DMO üzerinden belediyemize hibe edildi. Bu destek, hem temizlik hizmetlerimizin niteliğini artıracak hem de vatandaşlarımızın günlük yaşam konforuna önemli katkı sağlayacaktır. İlçemize yapılan her hizmetin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

Yeni konteynerlerin özellikle nüfus yoğunluğunun arttığı mahallelerde, ticari bölgelerde ve turistik alanlarda hizmete sunulacağı bildirildi. Konteynerlerin kısa süre içinde sahaya dağıtılmasıyla birlikte, çöp toplama süreçlerinde yaşanan aksaklıkların büyük ölçüde giderilmesi bekleniyor.

Güzelyurt Belediyesi yetkilileri, bu tür destek ve yatırımların devam etmesi için ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü belirterek, ilçenin altyapı ve çevre yönetiminde modern standartlara ulaşması için kararlılık içinde olduklarını ifade etti.

Çevresel bilinç ve sürdürülebilir kentsel yaşam adına önemli bir adım olarak değerlendirilen bu hibe, Güzelyurt’ta memnuniyetle karşılandı.