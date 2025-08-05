Güzelyurt'un Akyamaç Köyünden bir meslek sevdalısı: Metin Türker

Yalçın ÇELİK & Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Çocukluğundan bu yana hayvanlara duyduğu sevgi ve ilgiyi mesleğe dönüştüren Türker, yaptığı işe duyduğu tutkuyu ve köy yaşamına olan bağlılığını samimi ifadelerle dile getiriyor.

“DEDELERİM KOYUN GÜDERKEN HAYALİNİ KURDUĞUM MESLEĞİ YAPIYORUM”

Röportajımıza çocukluk hayalini anlatarak başlayan Türker, şu sözleriyle içtenliğini ortaya koyuyor:

“Ben daha küçükken dedelerimin koyunları yaylaya çıkarmasına hevesle bakar, bir gün ben de bu işi severek yapacağım derdim. Veteriner teknikerliği okumamın sebebi de bu sevdamdı. Şimdi ise hayvanlarla iç içe yaşamak, onları büyütmek ve çoğaltmak bana hem mesleki hem de insani bir tatmin veriyor. Bu işi sadece geçim kaynağı olarak değil, bir yaşam biçimi olarak görüyorum.”

“HERKES KENDİ MESLEĞİNİ YAPMALI, ÜLKESİNE ÖYLE HİZMET ETMELİ”

Türker, hayvancılığın bölgede yeterince değer görmediğini üzülerek dile getiriyor. Ancak bilinçli üretimin ve doğru yönlendirmelerin önemini vurgularken, gençlere de net bir mesaj veriyor:

“Ülkemizin kalkınması için herkesin kendi bildiği, sevdiği mesleği yapması şart. Ben tarım ve hayvancılığı seviyorum, bu alanda eğitim aldım ve şimdi bu alanda ülkem için üretmeye çalışıyorum. Tarım ve hayvancılık il müdürlüklerimiz, bakanlıklarımız biz üreticilere proje destekleriyle önemli katkılar sağlıyor. Bu destekleri aldım, alıyorum. Teşekkür ediyorum.”

“BİLİNÇSİZ HAYVANCILIK, HASTALIKLARI ARTIRIYOR”

Veteriner teknikeri kimliğiyle hayvan sağlığı konusunda da uyarılarda bulunan Metin Türker, zaman zaman bölgede karşılaşılan şap hastalığına dikkat çekerek üreticilere seslendi:

“Şap gibi bulaşıcı hastalıklar zaman zaman bölgemizde görülüyor. Bu nedenle her üreticinin veteriner desteği alması, aşılarını zamanında yaptırması şart. Bilinçsizce yapılan hayvancılık sadece sahibine değil, çevredeki tüm sürülere zarar verir.”

“MERA GENİŞ, YAYLIM GÜÇLÜ; KURAKLIKTAN ETKİLENMEDİK”

Akyamaç köyünün coğrafi avantajlarını da dile getiren Türker, kuraklık sorununa karşı köylerinin dirençli olduğunu belirtiyor:

“Köyümüzün geniş mera alanları var. Hayvanlarımızı rahatça yayabiliyoruz. Bu yıl kuraklıktan etkilenmedik. Fakat yem ve saman fiyatlarının artışı bizleri zorluyor. Ne olursa olsun mücadeleye devam ediyoruz. Çünkü bu işe gönül verdik.”

“İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM, HOBİMLE MESLEĞİM BİR OLDU”

Röportaj boyunca gözlerindeki ışıltı ve konuşmasındaki samimiyetle hayvan sevgisini her cümlesine yansıtan Metin Türker, sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Benim için bu meslek sadece bir iş değil; bir tutku, bir yaşam biçimi. Herkesin işini severek yapması gerekir. Eğer bir insan yaptığı işten zevk alıyorsa, başarılı olur. Ben hem mesleğimle gurur duyuyorum hem de bu işten mutluluk duyuyorum.”

Köyde kalıp üreten, geliştiren ve örnek olan insanların sesi olmak bir gazeteci olarak boynumuzun borcu. Metin Türker gibi mesleğine gönül vermiş gençlerimiz, hem tarım ve hayvancılığın kalkınmasında hem de kırsalın yaşatılmasında büyük rol oynuyor. Bu topraklardan çıkan başarı hikâyeleri, gelecek kuşaklara ilham olmalı.

Akyamaç köyünde sabah koyun sesleriyle başlayan günler, genç bir veteriner teknikeri sayesinde bilinçli üretimle devam ediyor. Ülkesine aşkla hizmet eden Metin Türker’in hikâyesi, Anadolu’nun gerçek yüzünü yansıtıyor.