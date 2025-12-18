İstanbul Kibrithane’de gerçekleşen defile, moda dünyasını Anadolu’nun köklü mirası Kutnu kumaşıyla buluşturdu. Bu geleneksel dokuma, modern tasarım anlayışıyla yeniden yorumlanarak prestijli bir sahnede hayat buldu.

Kültürel mirası çağdaş moda ile harmanlayan gecede, yarışmada finale kalan ve dereceye giren 7 genç tasarımcının Kutnu kumaşıyla yarattığı özgün koleksiyonlar, profesyonel podyumda ilk kez sergilendi.

Proje kapsamında uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, 7 tasarımcıya mentorluk yaparak koleksiyonların oluşumuna liderlik etti.

Güzide Duran, Özge Ulusoy, Demet Şener, Şebnem Schaefer, Deren Talu ve Buse İskenderoğlu özel tasarımları podyumda sundu.

‘PODYUMLARA GERİ DÖNMEK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ’

Güzide Duran heyecanını; "Podyumları çok özlemişim. Uzun zaman sonra tekrar podyumda olmak, üstelik dostlarımla birlikte yürümek bana çok iyi geldi. Bundan sonra beni daha sık podyumlarda göreceksiniz. 2026’nın herkesin hayallerinin gerçekleştiği bir yıl olmasını diliyorum" sözleriyle ifade etti.

Duran'ın görünümü, "Estetik yaptırmış" yorumlarına yol açtı.

‘PODYUMLARI ÖZLEMİŞİM, BU GECE BANA İYİ GELDİ’

Uzun aradan sonra podyuma dönen Şebnem Schaefer, duygularını şöyle paylaştı: Podyumları gerçekten çok özlemişim. 2025 benim için biraz daha durağan geçti ama bu gece bana yeniden enerji verdi. 2026’nın, emeklerimin karşılığını alacağım bir yıl olmasını diliyorum. Bu kadar özel bir projede yer almak benim için büyük mutluluk.

‘BU GECE GERÇEKTEN BİR KRALİÇELER GECESİYDİ’

Özge Ulusoy ise "Biz bu gece başarılı tasarımcıların hayallerine vücut olduk. Sevdiğim arkadaşlarımla birlikte podyumda yürümek, gerçekten bir kraliçeler gecesi yaşattı bana. Kutnu gibi değerli bir kumaşın geleceğe taşınmasına katkı sağlamak çok anlamlı" dedi.

‘BU TASARIMCILARIN YOLU ÇOK AÇIK’

Demet Şener, genç tasarımcılara inancını vurgulayarak "Bugün podyumda, ileride çok iyi yerlere geleceğine inandığım tasarımcıların kıyafetlerini taşıdık. Bu enerjiyi hissetmemek mümkün değil. Böyle projelerde yer almak beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

‘PODYUMDA OLMAK HER ZAMAN AYRI BİR HEYECAN’

Buse İskenderoğlu ise "Podyumda olmak her zaman çok güzel ama bu defile gerçekten çok özeldi. Tüm tasarımcıların kıyafetlerini çok beğendim. Keşke hep böyle güzel defileler olsa, biz de podyumda olmaya devam etsek." sözleriyle gecenin özel atmosferini anlattı.