Güzide Duran'dan olay görüntüler sonrası açıklama! Sessizliğini bozdu

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile dudak dudağa görüntülenen Güzide Duran, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. Boşanma sürecinin zorluğundan bahseden eski manken "Boşanmak istiyorum ama boşanamıyorum" dedi.

"ZORLA TUTULMAYA ÇALIŞIYORUM"

2008 yılından itibaren iş insanı Adnan Aksoy ile evli olan fakat boşanma davası devam eden Duran, Fikret Orman'la samimi görüntüleriyle ilgili, "Boşanmak istiyorum ama boşanamıyorum. Zorla tutulmaya çalışılıyorum." diyerek yanıt verdi.

2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenen ve şu sıralar boşanma sürecinde olan ünlü model Güzide Duran, son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri hâline geldi.

"BOŞANMAK İSTİYORUM AMA BOŞANAMIYORUM..."

İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile 16 yıllık evliliğini sonlandırmak istediğini ifade eden Duran, görüntülerin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yaşadığı evliliğin kendisi için bir yük haline geldiğini belirten model "Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı hâlde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum. Boşanmak istiyorum, boşanamıyorum."

Hayatıma devam etmemem, adeta esir kalmam için her şeyin yapıldığı bir boşanma davasına sıkışmış durumdayım. Yaşama ve özel hayata sahip olma hakkımı sonuna kadar kullanıp bir an evvel boşanmayı umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda da, Fikret Orman ile Arnavutköy'de samimi bir akşam yemeği yerken görüntülenen Duran, o dönem de çok konuşulmuştu. Eşi Adnan Aksoy duruma sert çıkarak "Bu hayat biçimi çocuklarına bile ihanettir, kimse kabul edemez" ifadelerini kullanmıştı.

