Güzide Duran’dan pes dedirten hamle! 'Aksoy' soyadını değiştirmek için mahkemeye koştu

"Bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir" sözleriyle, Duran'ın kamuoyuna verdiği "iyi anne ve iyi eş" imajını eleştirdi. Bu sürecin kendisi ve çocukları için yıpratıcı olduğunu belirterek, "Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" dedi.