Eski eşi Adnan Aksoy'dan resmen boşanmamasına rağmen Fikret Orman’la aşk yaşayan Güzide Duran, sevgilisiyle el ele çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak magazin gündemini sarmıştı.
Güzide Duran’dan pes dedirten hamle! 'Aksoy' soyadını değiştirmek için mahkemeye koştu
Manken Güzide Duran Aksoy, ünlü işadamı Adnan Aksoy ile devam eden boşanma davası sürerken radikal bir adım attı. Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman ile yeni bir ilişkiye yelken açan Aksoy, mahkemeden soyadının değiştirilmesini talep etti.
Bu görüntüler üzerine 16 yıllık eşi Adnan Aksoy, eski mankene sosyal medya üzerinden çok sert bir tepki gösterdi.
"İBRETİLİK BİR TABLO"
Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından, Aksoy boşanma aşamasındaki eşinden ağır bir açıklama ile cevap verdi.
Aksoy, sosyal medya mesajında Duran'ın hâlâ kendi soyadını kullanmasına vurgu yaparak yaşananları "ibretlik bir tablo" olarak nitelendirdi.
Aksoy, "Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez!" diyerek, evlilik birliğine karşı saygısızlık yapıldığını öne sürdü.
"Bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir" sözleriyle, Duran'ın kamuoyuna verdiği "iyi anne ve iyi eş" imajını eleştirdi. Bu sürecin kendisi ve çocukları için yıpratıcı olduğunu belirterek, "Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" dedi.
GÜZİDE DURAN'DAN KARŞILIK VE EVLİLİK TEKLİFİ İDDİASI
Güzide Duran ise sessizliğini çabuk bozarak duygusal bir açıklama yayımladı. Evliliğini 2007'de büyük aşkla kurduğunu ve iki çocukları olduğunu hatırlatan Duran, 2024'te şiddetli geçimsizlik yüzünden ayrılık kararı aldıklarını belirtti.
Yaklaşık 10 aydır ayrı evlerde, hatta ayrı ülkelerde yaşadıklarını vurguladı. Çocuklarını görememekten dolayı üzüntü duyduğunu söyleyen Duran, maddi bir talebi olmamasına rağmen boşanmanın uzamasından şikâyet etti.
Bu süreci "pranga" olarak gören Duran, "Artık benim için sadece kâğıt üzerinde kalan bu evliliğin sona ermesiyle birlikte, çocuklarımla sağlıklı bir gelecek kurmak istiyorum" açıklamasını yaptı.
Duran, hayatında yeni bir sayfa açma isteğini netleştirerek, "Hayat devam ediyor; ben de artık hayatımda yeni başlangıçlara şans vermek ve mutlu olmak istiyorum. Bu şansı bulduğum için çok mutluyum" diyerek Fikret Orman'la ilişkisini savundu.
Bir magazin programının iddiasına göre, Fikret Orman sevgilisine evlilik teklif etmişti ve Duran'ın teklifi kabul ederek tektaş yüzüğü taktığı öne sürüldü.
Duran, bir AVM çıkışında gazetecilere "Fikret Orman ile ciddiyiz, yüzük de bunun sembolü" cevabını vererek iddiaları doğruladı. Bu cevap, sosyal medyada "Boşanmadan nişanlanmak nasıl oluyor acaba. Kötü bir rol model" gibi yorumlarla tepki çekti.
GECE KULÜBÜNDE SARMAŞ DOLAŞ ANLAR
Resmi olarak hâlâ evli olan Güzide Duran ve Fikret Orman, kendilerine yönelik eleştirilere aldırmadan ilişkilerine devam ediyor.
İkilinin Marmaris tatilinde, bir gece kulübünde çevredeki diğer müşterilere rağmen sarmaş dolaş öpüşmesi ve dans etmesi şaşkınlıkla karşılandı.
Duran bu görüntüler için yaptığı ilk açıklamada, "Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım... bir evlilikte adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum. Boşanmak istiyorum, boşanamıyorum" ifadelerini kullandı.
SOYADI HAMLESİ VE TAZMİNAT KARŞILIĞI
Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Güzide Duran Aksoy, şimdi de eşine karşı yeni bir yasal hamle başlattı.
İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran manken, boşanmadan önce babasının soyadı olan Duran'ı kullanmak için soyadı değişikliği talep etti.
Dilekçesinde, sürdürmek istemediği evliliğe ait eşinin soyadını artık taşımak istemediğini ve kendi soyadını kullanma "özgürlüğüne kavuşmayı" arzu ettiğini belirtti.
Daha önceki süreçte Adnan Aksoy, eşinin Okan Buruk ile ilişki yaşadığı iddiaları üzerine, gizemli davranışlar sergilediği ve güvenini zedelediği iddiasıyla 2 liralık sembolik tazminat talepli boşanma davası açmıştı.
Buna karşılık Güzide Duran da eşine 'zina', 'hayata kast' ve 'evlilik birliğinin temelden sarsılması' gerekçeleriyle çekişmeli boşanma davası açtı.
Duran, avukatları aracılığıyla fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü belirterek, Aksoy'a "narsist kişilik bozukluğu" tanısı konulduğunu iddia etti.
Duran, 10 milyon lira maddi ve 10 milyon lira manevi tazminat ile çocuklarının velayetini talep ediyor.
GÜZİDE DURAN KİMDİR?
Güzide Duran Aksoy, 4 Ağustos 1980 Mersin doğumludur. Türk sunucu, model ve oyuncu olan Duran, 1996 Best Model of Turkey birincisidir.
Güzide Duran, 13 Nisan 2008’de iş insanı Adnan Aksoy ile evlendi.
Çiftin Selin ve Emir adında iki çocuğu var.
Modellik kariyerinde dünya çapında ünlü markalarla çalışan Güzide Duran; Elle, Vogue ve GQ gibi prestijli dergilerin kapaklarında yer aldı.
Redstar, Revlon, Replay, L’Oreal, Pantene ve Saks 5th Avenue gibi markaların reklamlarında rol aldı. Modelliğin yanı sıra televizyon ve sinemada da adından söz ettiren Duran, Star TV’de yayınlanan “Proje Moda” yarışmasında sunucu ve jüri üyesi oldu.
Ayrıca “Yeşil Işık”, “90-60-90” ve “Kurşun Asker” gibi projelerde oyunculuk yaptı.
İŞTE BENİM STİLİM İLE EKRANLARA DÖNDÜ
Eski model Güzide Duran, TV8’de yayınlanan moda programı İşte Benim Stilim’de jüri üyeliği yapmaya başladı.
İvana Sert ve Nur Bilen Yavuzer ile birlikte yer aldığı program, hafta içi her gün TV8’de izleyiciyle buluşuyor.
ADNAN AKSOY KİMDİR?
Adnan Aksoy, Türk iş insanı ve mimardır. Çeşitli ticari faaliyetleri bulunan Aksoy, 3 Nisan 2008’de Çırağan Sarayı’nda Güzide Duran ile evlendi.
Çiftin bu evlilikten Selin ve Emir adında iki çocuğu oldu. Aksoy’un ilk evliliğinden Kaan adında bir oğlu bulunmaktadır.