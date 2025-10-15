Güzide Duran'dan sürpriz itiraf! Boşanma davası 6 Ocak'ta: Tek isteğini açıkladı

Yeniçağ Gazetesi
Gazetecinin sır ölümünde gözaltı!
Önceki akşam İstanbul’da bir etkinliğe katılan Güzide Duran 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’la evliliğini bitirmeye hazırlanıyor. Ünlü manken Duran’ın tek isteği sosyal medyada gündem oldu.

16 yıllık evliliğini sonlandırma haberleriyle gündemden düşmeyen Güzide Duran, önceki akşam Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Etkinlik sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Duran boşanma süreci ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

“TEK İSTEĞİM BİR AN EVVEL BOŞANMAK”

Adnan Aksoy ile evliliğini bitirmeye hazırlanan Güzide Duran, tek isteğinin bir an evvel boşanmak olduğunu söyledi. Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile olan ilişkisinden de bahseden Duran, “Çok kıymetli, çok değerli ve çok büyük bir şans” ifadelerini kullandı.

BAŞKA BİR İSTEĞİM YOK

İki çocuğunun babası, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’la boşanma aşamasında olan ünlü manken, konuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

“Aslında bu özel günde bunları konuşmak pek doğru değil ama sizi kırmamak adına şöyle bir cevap vereyim: Benim tek temennim, tek isteğim bir an evvel boşanmak ve çocuklarımla sağlıklı, huzurlu bir yaşam. Başka bir isteğim yok. İnşallah olur en kısa zamanda.”

“ÇOK BÜYÜK BİR ŞANS”

Boşanma davasının 6 Ocak’ta görüleceğini söyleyen Güzide Duran’a “Fikret Orman’la evlilik” soruları yönetildi.

Duran, ilişkisiyle ilgili “Bu konulara girmeyelim şu an. Her şey yolunda, her şey çok güzel ilerliyor. Çok kıymetli, çok değerli ve çok büyük bir şans. Mutluyum, çok mutluyum” dedi.

ÇOCUKLARINIZLA RAHATÇA GÖRÜŞEBİLİYOR MUSUNUZ?

Güzide Duran, “Çocuklarınızla rahatça görüşebiliyor musunuz?” sorusuna ise “İnşallah, çabalıyorum” cevabını verdi.

GÜZİDE DURAN KİMDİR?

Şu sıralar boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen Güzide Duran Aksoy 4 Ağustos 1980 yılında Mersin’de dünyaya geldi. Türk sunucu, model ve oyuncu Güzide Duran, 1996 Best Model of Turkey birinciliği elde etti. Duran 13 Nisan 2008 tarihinde iş adamı Adnan Aksoy ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evliliğinden bir kızı ve bir de oğlu bulunuyor.

Modellik kariyerinde dünya çapında oldukça ünlü markalarla işbirliği içinde olan sunucu ve model Güzide Duran; Elle, Vogue ve GQ gibi öne çıkan dergilerin kapaklarında boy gösterdi.

Yalnızca modellikte değil, televizyon ve sinema dünyasında isminden uzun süre söz ettiren Duran, bir dönem Star kanalında ekrana verilen “Proje Moda” yarışmasında sunucu ve jüri üyesi olarak ekranlarda boy gösterdi. Bunun haricinde “Yeşil Işık”, “90-60-90” ve “Kurşun Asker” gibi çeşitli projelerde yer aldı.

İŞTE BENİM STİLİM İLE EKRANLARA DÖNDÜ

Eski model Güzide Duran, TV8'de yayınlanmaya başlayan İşte Benim Stilim programında jüri üyeliği yapmaya başladı. Duran'a İvana Sert ve Nur Bilen Yavuzer eşlik ediyor.

