Güzide Duran'dan sürpriz itiraf! Boşanma davası 6 Ocak'ta: Tek isteğini açıkladı

BAŞKA BİR İSTEĞİM YOK

İki çocuğunun babası, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’la boşanma aşamasında olan ünlü manken, konuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

“Aslında bu özel günde bunları konuşmak pek doğru değil ama sizi kırmamak adına şöyle bir cevap vereyim: Benim tek temennim, tek isteğim bir an evvel boşanmak ve çocuklarımla sağlıklı, huzurlu bir yaşam. Başka bir isteğim yok. İnşallah olur en kısa zamanda.”