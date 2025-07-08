Güzide Duran’dan yeni hamle! Boşanma aşamasında Beşiktaş eski başkanı ile el ele yakalanmıştı… Eşi mahkemeye başvurmuştu

Güzide Duran’dan yeni hamle! Boşanma aşamasında Beşiktaş eski başkanı ile el ele yakalanmıştı… Eşi mahkemeye başvurmuştu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Boşanma sürecinde Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile aşkı ifşa olan ‘İşte Benim Stilim’ jüri üyesi Güzide Duran, sosyal medya hesabından yaptığı hamleyle gündeme geldi.

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Güzide Duran’dan yeni hamle! Boşanma aşamasında Beşiktaş eski başkanı ile el ele yakalanmıştı… Eşi mahkemeye başvurmuştu 1

Güzide Duran’ın, boşanma sürecindeki eşi Adnan Aksoy’dan ayrılırken iş insanı Fikret Orman ile ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde Fikret Orman ile görüntülenen Duran, sosyal medya hesabından 'Aksoy' soyadını kaldırdı.

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Güzide Duran’dan yeni hamle! Boşanma aşamasında Beşiktaş eski başkanı ile el ele yakalanmıştı… Eşi mahkemeye başvurmuştu 2

SOYADINI KALDIRDI

Boşanma arefesinde olduğu, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'un; "Hâlâ soyadımı taşıyor" sözlerinin ardından Güzide Duran'dan flaş hamle geldi.

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Güzide Duran’dan yeni hamle! Boşanma aşamasında Beşiktaş eski başkanı ile el ele yakalanmıştı… Eşi mahkemeye başvurmuştu 3

2008 yılında evlenen Adnan Aksoy’la evlenen Güzide Duran geçen yıl boşanma kararı almıştı. Duran, Aksoy’dan 20 milyon TL tazminat ve aylık 600 bin TL nafaka talebinde bulunmuştu. Çiftin boşanma davaları sürerken Duran cephesinde flaş hamle yaşandı. Hesabından ‘Aksoy’ soyadını sildi.

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Güzide Duran’dan yeni hamle! Boşanma aşamasında Beşiktaş eski başkanı ile el ele yakalanmıştı… Eşi mahkemeye başvurmuştu 4

GÜZİDE DURAN VE ADNAN AKSOY ÇİFTİNDE SULAR DURULMUYOR

Duran, geçtiğimiz günlerde iş insanı Fikret Orman’la el ele basına yakalanmış, eski eş Adnan Aksoy’dan “Hâlâ soyadımı taşıyor” tepkisi gelmişti. Güzide Duran bu sözlerin ardından sosyal medya hesabından ‘Aksoy’ soyadını sildi.

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Güzide Duran’dan yeni hamle! Boşanma aşamasında Beşiktaş eski başkanı ile el ele yakalanmıştı… Eşi mahkemeye başvurmuştu 5

“HÂLÂ BU ŞAHSİYET SOYADIMI TAŞIMAKTADIR”

Adnan Aksoy, 2024 yılında boşanmaya karar verdikleri Güzide Duran’ın, iş insanı ve spor yöneticisi Fikret Orman ile birlikte basına yakalanmasının ardından, sosyal medya hesabından tepki göstermişti.

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Güzide Duran’dan yeni hamle! Boşanma aşamasında Beşiktaş eski başkanı ile el ele yakalanmıştı… Eşi mahkemeye başvurmuştu 6

Aksoy, “Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez! Zira boşanma davası devam etmekte ve maalesef hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır. Bırakın evlilik birliğine saygıyı, bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir. Program program gezip ‘iyi anne ve iyi eş’ vurgusu yaparken, bu uzun süredir devam eden hayat biçimini nasıl maskelediği artık ayan beyan ortaya çıkmıştır. Maalesef bu şahsiyetin tercihleri sonucu başta çocuklar ve ben, hiçbir şekilde hak etmediğimiz bir süreç yaşamak zorunda bırakıldık. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

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Güzide Duran’dan yeni hamle! Boşanma aşamasında Beşiktaş eski başkanı ile el ele yakalanmıştı… Eşi mahkemeye başvurmuştu 7

Güzide Duran’ın, Adnan Aksoy’un; “Hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır” demecinin ardından instagram hesabındaki ‘Aksoy’ soyadını sildiği görüldü.

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Güzide Duran’dan yeni hamle! Boşanma aşamasında Beşiktaş eski başkanı ile el ele yakalanmıştı… Eşi mahkemeye başvurmuştu 8
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Güzide Duran’dan yeni hamle! Boşanma aşamasında Beşiktaş eski başkanı ile el ele yakalanmıştı… Eşi mahkemeye başvurmuştu 9
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Güzide Duran’dan yeni hamle! Boşanma aşamasında Beşiktaş eski başkanı ile el ele yakalanmıştı… Eşi mahkemeye başvurmuştu 10
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Güzide Duran’dan yeni hamle! Boşanma aşamasında Beşiktaş eski başkanı ile el ele yakalanmıştı… Eşi mahkemeye başvurmuştu 11
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Güzide Duran’dan yeni hamle! Boşanma aşamasında Beşiktaş eski başkanı ile el ele yakalanmıştı… Eşi mahkemeye başvurmuştu 12
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Güzide Duran’dan yeni hamle! Boşanma aşamasında Beşiktaş eski başkanı ile el ele yakalanmıştı… Eşi mahkemeye başvurmuştu 13
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Güzide Duran’dan yeni hamle! Boşanma aşamasında Beşiktaş eski başkanı ile el ele yakalanmıştı… Eşi mahkemeye başvurmuştu 14
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Güzide Duran’dan yeni hamle! Boşanma aşamasında Beşiktaş eski başkanı ile el ele yakalanmıştı… Eşi mahkemeye başvurmuştu 15
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