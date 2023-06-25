Gvardiol geleceği için kararını verdi

Editör:Barış Atakan

Bu sezonu Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve FA Cup ile kapatan Manchester City, transferde de büyük oynamak istiyor.

İspanyol çalıştırıcı Pep Guardiola'nın da uzun süredir istediği Josko Gvardiol'le City'nin görüşme yaptığı ve şartlarda anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Hırvat stoperin kulübü Red Bull Leipzig'in ise Gvardiol'ün tarihin en pahalı stoperi olması için 100 milyon eurodan daha düşük bir bonservisi kabul etmeyeceği belirtildi.

Gvardiol geçen sezon Leipzig formasıyla 41 maçta 3 gol atmıştı.