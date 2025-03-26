Gyökeres için Premier Lig devi devrede: Bonservisini açıkladılar

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Gyökeres için Premier Lig devi devrede: Bonservisini açıkladılar

Sporting forması ile attığı gollerle futbol gündeminin üst sıralarına yerleşen Gyökeres’in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Golcü oyuncu için Premier Lig devinin devrede olduğu öğrenildi.

Sporting’in golcüsü Viktor Gyökeres için yeni bir transfer iddiası ortaya çıktı. İsveçli golcünün Premier Lig yolcusu olabileceği iddia edildi.

FourFourTwo'nun haberine göre, Arsenal, santrfor oyuncusu için harekete geçti. Arsenal'in yakın zamanda Sporting ile iletişime geçeceği aktarıldı.

Gyökeres'in yaklaşık olarak 75 milyon euroya transfer olabileceği iddia ediliyor.

Arsenal'in ilk hedefi Gyökeres olsa da; Newscastle United'dan Alexander Isak ile RB Leipzig'den Benjamin Sesko da adaylar arasında yer alıyor.

Bu sezon Sporting formasını 41 maçta terleten 26 yaşındaki golcü, 40 gol ve 10 asist katkısı sağlamayı başardı.

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