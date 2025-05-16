Gyökeres transferinde sona doğru

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Gyökeres transferinde sona doğru

Arsenal, Sporting Lizbon’un yıldız golcüsü Viktor Gyökeres’i kadrosuna katmaya çok yakın.

Arsenal’in yeni sezon öncesi en büyük hedefi golcü transferi. Teknik direktör Mikel Arteta, beş yıllık kupa özlemini sona erdirmek için güçlü bir kadro kurmayı planlıyor. Bu bağlamda, Portekiz ligi lideri Sporting Lizbon’un İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres listenin ilk sırasında. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon 52 golle takımının zirvedeki konumunu sağlamlaştırdı ve Avrupa’nın en çok talep gören forvetlerinden biri haline geldi. İngiliz basınına göre Arsenal, Gyökeres’i transfer etmek için önemli bir adım attı ve anlaşma noktasına yaklaşıyor.

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ARSENAL'İN GELECEK PLANLARI

Mikel Arteta’nın hedefinde sadece golcü takviyesi değil, orta sahada da güçlendirme var. Özellikle hücuma destek verebilecek ve takımın kontrolünü sağlayacak oyunculara ihtiyacı bulunuyor. Arsenal’in bu yaz döneminde yapacağı transferler, İngiliz kulübünün önümüzdeki sezon Premier Lig ve Avrupa’daki başarılarını doğrudan etkilemesi umuluyor.

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