Gyökeres transferine Türk damgası: Arsenal hakkını ödeyemez!

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Gyökeres transferine Türk damgası: Arsenal hakkını ödeyemez!

Arsenal uzun süredir gündeminde olan Gyökeres'in transferini Türk menajerin fedakarlığı sayesinde sonunda bitiriyor.

Premier Lig devi Arsenal, Sporting Lizbon’un yıldız golcüsü Viktor Gyökeres’i kadrosuna katmak üzere.

GYOKERES'İN TRANSFERİNE TÜRK MENAJERİ DAMGA VURDU

Yaşanan gitgelli transfer sürecinin ardından Gyökeres'in Türk menajer Hasan Çetinkaya’nın fedakarlığı sayesinde Topçular'a imza atmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

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7 MİLYON EURO'LUK KOMİSYONDAN VAZGEÇTİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Viktor Gyökeres'in temsilciliğini yapan Hasan Çetinkaya, transferin önünü açmak için kendi komisyonunun 7 milyon Euro’luk kısmından vazgeçti. Çetinkaya, bu kritik hamlenin ardından transferi tamamlamak üzere Londra’ya gitti.

TRANSFERİN TAMAMLANMASINA SON 48 SAAT

Sporting ile Arsenal arasındaki pazarlıklarda sona gelinirken İsveçli yıldızın 48 saat içerisinde sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

ARSENAL TARAFTARLARI MİNNETTAR

Geçtiğimiz sezon Sporting formasıyla gösterdiği üstün performansla Avrupa devlerinin radarına giren Gyökeres’in Premier Lig’de neler yapacağı şimdiden merak konusu olurken Arsenal taraftarları, transferin gerçekleşmesinde kilit rol üstlenen Hasan Çetinkaya'ya şimdiden minnettar kaldı.

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