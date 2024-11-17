Gyökeres ve Isak Slovakya’yı devirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gyökeres ve Isak Slovakya’yı devirdi

UEFA Uluslar Ligi’nde İsveç, Slovakya ile karşılaştı. İsveç, yıldız golcüleri Gyökeres ve Isak’ın golleri ile maçı 2-1 kazandı.

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup 5. maçında Jon Dahl Tomasson'un ekibi İsveç evinde Francesco Calzona'nın yönetimindeki Slovakya'yı 2-1 mağlup etti.

Strawberry Arena'da oynanan maçta İsveç'in gollerini 3. dakikada Viktor Gyökeres ve 48. dakikada Alexander Isak kaydetti. Slovakya'nın tek golü ise 19. dakikada David Hancko kaydetti.

İsveç'te Isak ve Gyökeres, birbirlerine yaptıkları asistler ile dikkat çeken isimler oldular. Öte yandan Slovakya'da Milan Skriniar 90. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte İsveç puanını 13'e yükselterek grupta liderliği garantilerken, Slovakya 10 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında İsveç sahasında Azerbaycan'ı ağırlarken, Slovakya evinde Estonya ile karşılaşacak.

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