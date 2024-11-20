Gyökeres yarım sezonda yıldızları geride bıraktı

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Gyökeres yarım sezonda yıldızları geride bıraktı

Sporting forması giyen ve Avrupa’nın dev kulüplerini peşinden sürükleyen Victor Gyökeres yıldız oyuncuları geride bıraktı. İsveçli golcü, forma giydiği tüm kulvarlarda yarım sezonda 32 gol attı.

Viktor Gyökeres yıldızları solladı. Portekiz'de Sporting forması giyen Gyökeres, bu sezon herkesi kendine hayran bırakacak bir performans sergiliyor.

26 yaşındaki oyuncu, UEFA Uluslar C Ligi'nde İsveç'in evinde Azerbaycan'ı 6-0 yendiği maçta 4 kez fileleri havalandırdı. Başarılı futbolcu, Uluslar Ligi'nde bu sezon 6 karşılaşmada 9 gol, 4 de asist üretti.

Sadece deplasmandaki Slovakya maçında skora katkı yapamayan Gyökeres, İsveç'in 16 puanla grubu lider tamamlayıp B Ligi'ne yükselmesini sağladı.

Viktor Gyökeres, milli takımın yanı sıra Portekiz Ligi'nde de rakiplerin korkulu rüyası haline geldi. İsveçli golcü, Sporting formasıyla 18 maçta 23 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

Gyökeres böylece, daha sezonun yarısı gelmeden tüm kulvarlarda 32 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Bu özel performansın ardından İsveçli oyuncunun güncel piyasa değeri de 70 milyon euroya yükseldi.

Son iki sezon durdurulması zor bir oyuncuya dönüşen Gyökeres'i, Chelsea başta olmak üzere birçok Premier Lig ekibinin transfer etmek istediği konuşuluyor.

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