Soyut resim 75 yıl boyunca ters asıldı

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, sanat tarihçilerinin bu yeni bulgusuna rağmen New York City I, adlı çalışma hasar görmemesi için baş aşağı asılmaya devam edilecek.

1941 tarihli eser ilk olarak 1945’te New York’taki MoMA’da sergilenmişti.

Daha sonra ise 1980 yılından bu yana Alman Kuzey Ren-Wesfalya eyaletinin sanat koleksiyonunda, Düsseldorf kentinde sergileniyor.

Kuratör Susanne Meyer-Büser, yanlışı sergide Mondrian için yapılan yeni bir gösteriyle ilgili araştırma yaparken fark etti ancak doğru şekilde asılırsa, resme zarar vereceği uyarısında bulundu.

New York City 1, aynı sanatçının New York City diye benzer bir adı taşıyan bir başka çalışmasının bantlı versiyonu.

Meyer-Büser Guardian’a yaptığı açıklamada “Kalın yönü üstte olmalı, tıpkı karanlık bir gökyüzü gibi. Diğer küratörlere gösterdiğimde, hatanın çok açık olduğunu gördük. Eser büyük ihtimalle ters asılmıştı” dedi.

Benzer ismi taşıyan ve Paris’teki Pompidou Merkezi’nde sergilenen New York City adlı eserde, üst tarafta hatlar kalınlaşıyor.

Dahası, sanatçının ölümünden günler sonra çekilmiş bir atölye fotoğrafında, aynı eser diğer yöne bakarken görülüyor.

Hollanda’nın Utrecht kentinde 1872’de doğan Mordrian, 20’inci yüzyılın en büyük ressamlarından biri ve soyut, minimalist ve ekspresyonist tarzın öncülerinden olarak görülüyor.

1911’de Paris’e taşınan sanatçı, Kübizm deneyleri de yaptı, ancak günümüzde adı modernizmle eş anlamlı.

Çalışmalarının sadece sanat dünyasına değil, tasarım, mimari ve modaya da etkileri oldu.





