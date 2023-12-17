Ha hakeme yumruk atma Ha hatibe Meclis’te laf atma

Saadet Partisi grubu adına Meclis Genel Kurulu’nda konuşan merhum Hasan Bitmez’in konuşması biter bitmez kürsünün arkasına düşme anının fotoğrafı şöyle:

AKP Meclis Grup Başkanvekili ayakta laf atıyor.

Meclis resmi tutanağını özetliyorum:

Hasan Bitmez: “Sayın Erdoğan Başbakan olur olmaz, ABD’ye koşup oğlunun okuduğu Harvard Kennedy School’da 5 Şubat 2004 tarihinde bir konuşma yaptı. Bu cümleleri sizlere takdim edeceğim:

“İsrail devletinin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacaktır. Türkiye, ABD’nin Irak’ta başarılı olmasını samimiyetle arzu etmektedir. Şu anda yüzde 36’sı Kıbrıs’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşam alanıdır; belli bir oranda bu tür toprağı verebiliriz.”

Özlem Zengin:

“Nereden çıkarıyorsunuz ya? Ya, değerli arkadaşlarım, bu hakikaten çok ayıp bir şey! Böyle bir şey olamaz yani! Şu hale bak ya, uydur uydur diz!

Bu nasıl laf ya Sayın Başkan! Böyle kafanıza göre. Bu nasıl bir şeydir ya, nasıl böyle konuşuyorsun ya!”

Hasan Bitmez: İHA’lar ve SİHA’lar gönderdiğiniz Ukrayna ve Azerbaycan neden Kıbrıs'ı tanımıyor? Çünkü siz istemiyorsunuz.

Çözümsüzlük çözüm değil diyerek hayatını Kıbrıs davasına adayan Rauf Denktaş'ı istenmeyen adam ilan ettiniz.

Özlem Zengin:

“Hatibi uyarmanız lazım Sayın Başkan, hatibi uyarmanız lazım. Bu, Ecevit’e de hakaret, hepimize hakaret. Yalan! Nereden çıkarıyorsunuz ya? Ya, değerli arkadaşlarım, bu hakikaten çok ayıp bir şey! Böyle bir şey olamaz yani!

Şu hale bak ya, uydur uydur diz!

Bu nasıl laf ya Sayın Başkan! Böyle kafanıza göre. Bu nasıl bir şeydir ya, nasıl böyle konuşuyorsun ya! Yalan! Tamamen yalan.”

Hasan Bitmez: “Avrupa Parlamenterler Meclisi Başkanları toplantısında İsrail’in ne işi var arkadaşlar? Evet, arkadaşlar, Avrupa Birliği demek İsrail’le tek devlet olmak demektir.”

Özlem Zengin:

“Ya, Cumhuriyet Halk Partisine söyle, beraber geldiniz, beraber geldiniz ya. Nasıl geldiniz ben merak ediyorum.”

Hasan Bitmez: “Avrupa Birliği bizden başka hangi tavizleri istiyor? Ekonominin kontrolünü istiyor; “Özelleştirme yapın.” diyor, “Yabancılara satış yapın.” diyor, “Tarım ve hayvancılığı olumsuz etkileyecek programları uygulayın” diyor ve siz bunları tıpış tıpış uyguluyorsunuz.”

Özlem Zengin:

“Ne münasebet ne münasebet; böyle bir saçmalığı biz niye dinleyelim, ben anlamadım? Böyle bir usul de yok, kafana göre takılacaksın.”

Hasan Bitmez: İsrail'e olan aşkınızı fotoğraflarla göstermeye devam edeceğim.

Özlem Zengin:

“Yapma ya, yapma ya!”

Hasan Bitmez: “Bir taneniz çıkıp da “Gemi gitmiyor.” diyemiyorsunuz, gemiler gidiyor, gemiler gidiyor ve sizin bu yüz karanız. 13 ülke İsrail'le barış, İsrail'in ateşkes yapmasını talep etti. Sizin dostunuz olan Amerika bunu veto etti. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Gemilerin gitmesine müsaade ediyorsunuz, utanmadan “ticaretimiz” diyorsunuz; “İsrail’e gemiler” diyoruz, “teröristlerle beraber” diyorsunuz; “İsrail’e gemilerle mühimmat taşıyorsunuz.” diyoruz, “CHP’yle birlikte oldunuz.” diyorsunuz; “İsrail’le diplomatik ilişkileri kesmelisiniz.” diyoruz, “Mecliste Cola’yı yasakladık.” diyorsunuz.

Özlem Zengin:

“Bitti ya, yirmi dakika konuştu, artık yeter! Yirmi dakika konuştu Sayın Başkan! Yirmi dakika artık yeter, yeter yani!

Hasan Bitmez: “İsrail sizin eylemsizliğinizden, tavırsızlığınızdan cesaret alıyor. diyoruz, “Miting yapıyoruz.” diyorsunuz.”

Başkan – Sayın milletvekilleri, lütfen. Aksi takdirde İç Tüzük 68’i uygulamak zorunda kalacağım lütfen.

Özlem Zengin:

“Ne yapacaksınız? Dışarı mı atacaksınız! Valla dışarı çıkmayı tercih ederim, kendi kendine konuşur.”

Hasan Bitmez: “Siz İsrail’in suç ortağısınız! Siz İsrail’in suç ortağısınız! Elinizde Filistinlilerin kanı var! İş birlikçisiniz!

Özlem Zengin:

“Ahlaksız! Yalancı!”

Hasan Bitmez: “İsrail’in Gazze’ye attığı her bombada katkınız var.“

Özlem Zengin:

“Yalancı! Tamam artık Sayın Başkan! Lütfen ya, beş dakika konuşma bir dakika uzar, adam yirmi dakika konuştu!”

Hasan Bitmez: “Sezai Karakoç’un size atfen yazdığı satırlarla bitiriyorum. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak…”

Özlem Zengin:

“Yazıklar olsun sana! Yazıklar olsun ya”

Hasan Bitmez: Hâlbuki biz sussak tarih susmayacak”

Özlem Zengin:

“Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Yazıklar olsun”

Hasan Bitmez: “Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Hâlbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız.”

Özlem Zengin:

“Yazıklar olsun sana! Asıl size lazım vicdan azabı!”

Hasan Bitmez: “Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah’ın gazabından kurtulamayacaksınız.”

Özlem Zengin:

“Yürü! Siz öyle olacaksınız.”

Hasan Bitmez: “Hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Hatibin kürsüde bayılıp yere düşmesi.

AK Parti sıralarından “Allah’ın gazabı böyle olur işte! Allah’ın gazabı böyle!” sesi.

Değerli okurlarım,

Yumruk yiyen hakem hayatını Allah’tan kaybetmedi.

Kürsü masuniyeti olan Meclis’te laf atma ve gerginlik sonucunda ise Hasan Bitmez görev başında şehit oldu.

Ruhu şad olsun. Allah ailesine ve sevenlerine sabır versin.