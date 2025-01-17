Haaland, futbol tarihine geçecek sözleşmeyi imzaladı

Kaynak: Haber Merkezi
Haaland, futbol tarihine geçecek sözleşmeyi imzaladı

Manchester City’nin yıldız oyuncusu Erling Haaland, futbol tarihine geçecek sözleşmeyi imzaladı. Golcü oyuncunun 9,5 yıllık sözleşmeye imza attığı öğrenildi.

Manchester City forması giyen Erling Haaland’ın kulübü ile yeni sözleşme imzalaması bekleniyordu. Adı bir süre önce Barcelona ile anılan yıldızın, İngiliz devi ile 9,5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Haaland, 2034 yazına kadar sürecek tarihi bir sözleşmeye imza atarak kulüple olan bağını daha da güçlendirdi. Golcü oyuncunun önceki sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesinin kaldırıldığı öğrenildi.

Çıkan haberlerde Haaland’ın yeni ücreti açıklanmazken spor dünyasındaki en yüksek bedellerden biri olduğu ifade edildi. Haaland, Manchester City ile çıktığı 126 maçta 111 gol attı.

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