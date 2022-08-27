Haaland hat trick yaptı, Manchester City kabustan uyandı

İngiltere Premier Ligi'nin 4. haftasında Manchester City, Crystal Palace ile kendi sahasında karşılaştı.

İlk yarıda Cyrstal Palace'ın 4. dakikada Stones'in kendi kalesine attığı ve 21. dakikada Andersen'in golleriyle şoke olan City, soyunma odasına 2-0 mağlup girdi.

Ancak ikinci yarıya fırtına gibi başlayan Manchester City, 52. dakikada Bernardo Silva ile farkı bire indirdi.

Ardından sahneye Erling Haaland çıktı. Haaland, 62, 70 ve 81. dakikalarda fileleri havalandırarak hat trick (üçleme) yaptı ve takımının sahadan 4-2 galip ayrılmasını sağladı.