Haaland penaltı kaçırdı taraftar üstüne atladı

Editör: Hamza Özalkuş
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Sheffield United deplasmanına çıktı.
Mücadeleyi 2-1 kazanan Maviler, 3 puanın sahibi oldu.
Guardiola'nın ekibinin gollerini 63'te Haaland ve 88'de Rodri atarken, ev sahibinin tek golü 85. dakikada Bogle'den geldi.
Haaland, 37. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
TARAFTAR HAALAND'IN ÜZERİNE ATLADI
Norveçli golcü Erling Haaland, takımını öne geçiren golü kaydetti.
Taraftar büyük sevinç yaşarken futbolcuların önünde bulunan bir taraftar, Erling Haaland'ın üzerine atladı.
Daha sonra Norveçli yıldıza sarılan taraftar, mutluluğunu gizleyemedi.
Erling Haaland büyük bir şaşkınlık yaşarken, taraftara sarıldı.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.