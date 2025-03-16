Haaland, Premier Lig tarihine geçti

Erling Haaland, Premier Lig'deki 100 gole katkı barajını en hızlı aşan futbolcu oldu. Manchester City'nin Brighton ile 2-2 berabere kaldığı maçta attığı penaltı golüyle bu başarıya ulaştı.

REKORU ALAN SHEARER’DAN ALDI

Haaland, Premier Lig’de çıktığı 94. maçta toplam 100 gole katkıya ulaşarak bu alandaki rekorun yeni sahibi oldu. Daha önce bu rekor, 100 maçta bu seviyeye ulaşan Alan Shearer’a aitti. Haaland, Premier Lig tarihinde üçüncü sezonunda bu seviyeye ulaşan iki oyuncudan biri oldu. Diğeri de Alan Shearer’dı. Bu başarıyı dördüncü sezonunda yakalayan oyuncular arasında Sergio Agüero, Thierry Henry ve Jimmy Floyd Hasselbaink gibi isimler yer alırken, Eric Cantona ve Mohamed Salah gibi yıldızlar ise ancak beşinci sezonlarında bu seviyeye erişebildi.

HAALAND'IN 100 GOLLÜK KATKISI

Norveçli yıldızın Premier Lig’deki ilk 100 gole katkısının büyük bir bölümü gollerinden geldi. 84 gol ve 16 asist yapan Haaland, bu süreçte yalnızca 13 asist yapan Harry Kane’in ardından en az asist yapan oyuncu oldu. Öte yandan, Eric Cantona 42 asist yaparak bu alanda zirvede yer alıyor.

GOL SAYISI DÜŞÜŞTE

Haaland, Manchester City’ye transfer olduğu ilk sezonda Premier Lig’de Gol Krallığı unvanını kazanmıştı. Ancak bu sezonun 27 maçında 20 gol atarak, 17 asistle oynayan Mohamed Salah’ın gerisinde kaldı. Sezonun ilk beş maçında 10 gol atan Haaland, 1930’dan bu yana İngiliz futbolunda en iyi başlangıcı yapan oyuncu olmuştu.

Norveçli futbolcu, Premier Lig’de bu sezon 103 dakikada bir gol veya asist katkısı verirken, ilk sezonunda bu süre 63 dakikaydı. Geçtiğimiz sezon ise 80 dakikaya yükselmişti.

HANGİ TAKIMLARA KARŞI DAHA ETKİLİ?

Haaland, Premier Lig’de en iyi performansını Manchester United’a karşı gösterdi. Şehir derbisinde çıktığı beş maçta altı gol ve üç asist üretti. West Ham’a karşı ise altı maçta dokuz gol attı ancak asist yapmadı. Ayrıca Wolverhampton’a beş maçta sekiz, Crystal Palace’a dört maçta altı ve Brighton ile Fulham’a beş maçta altışar gol veya asist katkısı sağladı.

SIRADAKİ HEDEF

Haaland’ın Premier Lig’de sıradaki büyük hedefi 100 gol barajını aşmak olacak. Alan Shearer, Blackburn Rovers formasıyla 124. maçında 100. golünü kaydederek bu alandaki en hızlı oyuncu unvanını elinde tutuyor. Haaland ise şu anda 84 golde ve bu rekoru kırabilmesi için önünde 30 maçı var.