Haaland’dan akıllara zarar gol. Kimse hayal bile edemezdi

Manchester City Şampiyonlar Ligi mücadelesinde kendi evinde Sparta Prag’ı 5-0 mağlup etti. İngiliz devinin gollerinin 2’sini Haaland kaydederken diğer goller Foden, Stones ve Nunes’den geldi.

Manchester City’nin 5 gollü galibiyet elde ettiği maçta Haaland’ın attığı bir gol geceye damga vurdu. Golcü oyuncu, karşılaşmanın 58. Dakikasında sağ kanattan gelen ortaya akıllara zarar bir şekilde vurarak top ağlara yolladı. Haaland’ın gol vuruşu sırasında etrafında 3 Sparta Praglı oyuncunun olması dikkat çekti. Harika gol sırasında Sparta Prag’ın kalecisi Jensen büyük şaşkınlık yaşarken golü kapattığı köşeden yedi.

Haaland’ın golü hem sosyal medyada hem de spor basınında büyük yankı uyandırdı. TNT Spor yorumcusu Glen Hoddle, golcü oyuncunun atletizmine vurgu yaparak, “Kung-fu'da da bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum, inanılmaz bir bitiriş” dedi.

AKILLARA IBRAHİMOVİC GELDİ

24 yaşındaki golcü oyuncunun inanılmaz golü akıllara eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic’in akıllara zarar gollerini getirdi. Tıpkı Haaland gibi uzun boylu olmasına rağmen fiziğini harika kullanan Ibrahimovic, tıpkı bir karateci gibi topa vurarak hayal bile edilemeyecek goller atıyordu.

Haaland, Borussia Dortmund forması giydiği dönemde de eşine az rastlanır goller atıyordu. Norveçli golcü Erling Haaland, bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta 13 gol attı.

Manchester City, Sparta Prag’a karşı aldığı son galibiyetle birlikte aldığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.