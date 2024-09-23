Haaland’dan Arteta ve Gabirel Jesus’a olay sözler. Hakaret yağdırdı

İngiltere Premier Lig’de haftanın en merakla beklenen mücadelesinde Manchester City, kendi evinde 90+8. Dakikada bulduğu golle Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. Arsenal böylece şampiyonluk yarışındaki en önemli rakibine karşı kritik bir galibiyet alma şansını son anda kaçırdı.

Maça, Manchester City’nin savunmacısı Stones’un son dakika golü kadar, son düdüğün çalması ile yaşanan bir tartışma da damga vurdu.

İngiliz medyasında yayınlanan görüntülerde Manchester City’nin golcüsü Haaland’ın Arsenal Teknik Direktörü Arteta’ya söylediği sözler dikkat çekti. Golcü oyuncu, İspanyol teknik adam yanından geçerken “Mütevazi kal" dedi ve omzuna vurdu.

Hocasına karşı söylenen sözü duyan Gabriel Jesus ise Norveçli golcüye neden böyle bir şey yaptığını sordu. Haaland ise karşılık olarak “Neyden bahsediyorsun? Ben saçma sapan bir şey konuşmuyordum, soytarı” dedi. Jesus’un “Bana dokunma” sözüne karşı Haaland’ın rakibine küfrederek “Seni aptal palyaço” dedi. Yaşanan gerilimi gören Manchester City oyuncusu Jack Grealish iki oyuncunun arasına girerek ortalığı sakinleştirdi.

Öte yandan Premier Lig’de şampiyonluk yarışı oldukça çetin geçiyor. Ligde son şampiyon Manchester City 13 puanla lider durumdayken geçen sezonu ikinci olarak bitiren Arsenal ise rakibini 11 puanla takip ediyor. Lig tablosunda toplam 6 takımı sadece 3 puan ayırıyor. Söz konusu 6 takım arasında Manchester City ve Arsenal dışında Liverpool, Aston Villa, Newcastle United ve Chelsea de bulunuyor.