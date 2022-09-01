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Haaland'dan Premier Lig rekoru: İlk 5 maçta 9 gol

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın hat-trick yaptığı maçta Nottingham Forest'ı 6-0'la mağlup etti. Gol sayısını 9'a yükselten Haaland, Premier Lig'de çıktığı ilk 5 maçta en fazla gol atan futbolcu olarak tarihe geçti.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 06:11
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Haaland'dan Premier Lig rekoru: İlk 5 maçta 9 gol

Haaland'dan Premier Lig rekoru: İlk 5 maçta 9 gol
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Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, Nottingham Forest'ı 6-0 yendi. Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Erling Haaland'ın 12, 23 ve 38, Joao Cancelo'nun 50, Julian Alvarez'in 65 ve 87. dakikalarda attığı gollerle farklı galip geldi.

Maçta hat-trick yapan Haaland, ligde şimdiden 9 gole ulaştı. 8'er gollü Mick Quinn ve Sergio Agüero'yu geride bırakan Norveçli oyuncu, Premier Lig'de çıktığı ilk 5 maçta en fazla gol atan futbolcu oldu.

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 13'e çıkardı. Üçüncü yenilgisini yaşayan Nottingham Forest ise 4 puanda kaldı.

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