﻿Haaland'dan Premier Lig rekoru: İlk 5 maçta 9 gol

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, Nottingham Forest'ı 6-0 yendi. Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Erling Haaland'ın 12, 23 ve 38, Joao Cancelo'nun 50, Julian Alvarez'in 65 ve 87. dakikalarda attığı gollerle farklı galip geldi.

Maçta hat-trick yapan Haaland, ligde şimdiden 9 gole ulaştı. 8'er gollü Mick Quinn ve Sergio Agüero'yu geride bırakan Norveçli oyuncu, Premier Lig'de çıktığı ilk 5 maçta en fazla gol atan futbolcu oldu.

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 13'e çıkardı. Üçüncü yenilgisini yaşayan Nottingham Forest ise 4 puanda kaldı.