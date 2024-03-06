Haaland'dan Real Madrid açıklaması

Premier Lig ekibi Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland, hakkında çıkan Real Madrid iddialarını yanıtladı.

Norveçli futbolcuya sorulan Real Madrid sorularına Haaland, "Manchester City'de gerçekten çok mutluyum. Şimdi bir şey söylesem, yarın manşetlerde olacak. Yarının ne getireceğini asla bilemeyiz ama ben mutluyum. Bunu yazın bence." cevabını verdi.

CITY'DE ŞOV YAPIYOR

Bu sezon Manchester City ile çıktığı 31 maçta 28 gol atan Haaland, 28 gol attı ve 6 asist yaptı.

23 yaşındaki Norveçli'nin City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.