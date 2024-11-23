Haaland’ı bekleyen büyük tehlike. Hapse girebilir

Manchester City’nin golcü oyuncusu Haaland’ın hapse girme riskiyle karşı karşıya olduğu öğrenildi. İsviçre basınında çıkan habere göre golcü oyuncu 2023 yılında İsviçre’de araba kullanırken 65 euro cezaya çarptırıldı.

Norveçli futbolcunun para cezasını 1 yıldır ödememesi nedeniyle hapse girme tehlikesinin bulunduğu iddia edildi.

Habere göre; Erling Haaland'ın İsviçre'ye geri dönmesi durumunda 1 gün hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Haaland'ın takımı Manchester City, aynı turnuvada yer alan İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelmeyecek. Yıldız futbolcunun bu sezonki fikstüre göre şu an için İsviçre'ye gitme ihtimali bulunmuyor.